В одну из столичных больниц госпитализированы восемь воспитанников Киевского спортивного лицея-интерната. У семерых из них медики уже подтвердили Covid-19. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения КГВА.

Состояние средней тяжести

По словам медиков, состояние детей — средней тяжести. Возраст пациентов – от 13 до 16 лет.

— ВОЗ призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения острыми респираторными заболеваниями, — говорится в сообщении.

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Оставаться дома при первых симптомах

Власти Киева просят жителей столицы быть внимательными к своему здоровью, оставаться дома при первых симптомах и сразу обращаться к врачам.

Отмечается, что за прошедшую неделю количество больных Covid-19 школьников возросло на 10%.