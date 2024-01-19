До однієї зі столичних лікарень госпіталізовано вісім вихованців Київського спортивного ліцею-інтернату. У сімох із них медики вже підтвердили Covid-19. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я КМВА.

Стан середньої тяжкості

За словами медиків, стан дітей – середньої тяжкості. Вік пацієнтів – від 13 до 16 років.

– ВООЗ закликає продовжити дотримання маскового режиму і соціальної дистанції, щоб уникнути зараження гострими респіраторними захворюваннями, – йдеться в повідомленні.

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Залишатися вдома за перших симптомів

Влада Києва просить жителів столиці бути уважними до свого здоров’я, залишатися вдома за перших симптомів і одразу звертатися до лікарів.

Зазначається, що за минулий тиждень кількість хворих на Covid-19 школярів зросла на 10%.