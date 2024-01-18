В Украине наблюдается рост случаев заболевания коронавирусом.

По словам заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А. Богомольца Ольги Голубовской — многие люди инфицируются именно в больницах.

Где люди инфицируются Covid-19

— Сейчас мы госпитализируем людей из других стационаров, где они лечились от других патологий — инфаркта миокарда, инсульта. Именно там они заразились, то есть произошло внутрибольничное инфицирование, — пояснила врач.

Ольга также отметила, что в таких случаях на фоне сопутствующей патологии может развиваться очень тяжелая форма коронавируса. Это может привести даже к смерти из-за дыхательной недостаточности.

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Коронавирус важно начать лечить вовремя

Она предостерегает, что тяжелые формы Covid-19 могут также развиваться у тех, кто не получил своевременную терапию или обратился за помощью к специалистам слишком поздно.

— Своевременное лечение решает самый главный вопрос — чтобы человек выжил. Второй вопрос — чтобы он выжил без последствий. Covid-19 имеет последствия, то есть постковидный синдром. Поэтому важно как можно скорее начать терапию, — подчеркнула Голубовская.

Ольга Голубовская призвала граждан не паниковать, но вовремя обращаться к врачу, чтобы получить необходимую медицинскую помощь. Так удастся избежать серьезных последствий в случае заражения коронавирусом.