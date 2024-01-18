В Україні спостерігається зростання випадків захворювання на коронавірус.

За словами завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. О. Богомольця Ольги Голубовської – багато людей інфікуються саме в лікарнях.

Де люди інфікуються Covid-19

– Зараз ми госпіталізуємо людей з інших стаціонарів, де вони лікувалися від інших патологій – інфаркту міокарда, інсульту. Саме там вони інфікувалися, тобто відбулося внутрішньолікарняне інфікування, – пояснила лікар.

Пані Ольга також наголосила, що в таких випадках на фоні супутньої патології може розвиватися дуже важка форма коронавірусу. Це може призвести навіть до смерті через дихальну недостатність.

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Коронавірус важливо почати лікувати вчасно

Вона застерігає, що важкі форми Covid-19 можуть також розвиватися у тих, хто не отримав вчасну терапію або звернувся по допомогу до фахівців занадто пізно.

– Своєчасне лікування вирішує найголовніше питання – щоб людина вижила. Друге питання – щоб вона вижила без наслідків. Covid-19 має наслідки, тобто постковідний синдром. Тому важливо якомога швидше почати терапію, – наголосила Голубовська.

Ольга Голубовська закликала громадян не панікувати, але вчасно звертатися до лікаря, щоб отримати необхідну медичну допомогу. Так вдасться уникнуть серйозних наслідків у разі зараження коронавірусом.