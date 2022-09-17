Ангелы в белых халатах. Именно так часто называют хирургов. Ведь благодаря сложным операциям они достают людей с того света.

Ко Всемирному дню хирурга – интервью с Дмитрием Вайсманом из Черкасс. Ему 29 лет. Врачом стал, наследуя отца. Что изменилось в его работе с начала войны, рассказал Фактам ICTV.

– Почему стали хирургом?

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– У меня в семье хороший пример. Папа был хирургом, и я решил пойти по его стопам. И никогда в жизни не жалел, что выбрал именно эту профессию.

– Где застала новость о войне?

– Дома. Это было утром. Я уже собирался на работу, вызвал такси, и водитель сообщил мне, что ночью были взрывы и что началась война.

Первые мысли… Это, вероятнее всего, паника. Я был в недоумении. Хотелось как можно быстрее прийти на работу, узнать у коллег побольше информации. Так как первые ощущения — это страх и недоумение.

Работа с военными и ранеными гражданскими

– Каким был самый сложный день в больнице после 24 февраля?

– В начале войны был сложный момент, когда отменили плановые операции. Ты понимаешь, что там где-то что-то происходит, а ты здесь находишься и не можешь ничем помочь. Это сыграло свою психологическую роль. Хотел чем-нибудь быть полезным, но не знал, как это сделать.

Когда позже начали привозить к нам раненых, был довольно сложный момент, чтобы перестроиться на работу с военными. Там есть своя специфика, которая для врача мирного времени несколько новая. Но мы быстро вошли в курс дела и поняли, как поступать в этой ситуации, с такими пациентами.

Были такие периоды, когда ты, с одной стороны, понимаешь, что тебе нужно быть на фронте, где происходят бои, а с другой, что это твоя работа, ты нужен здесь и если тебя не будет, эта работа ляжет на плечи коллег.

Работать стало морально сложнее. Я смотрю на этих ребят, раненых военных, стараюсь им не сочувствовать, не жалеть их, потому что это им не нужно. Они нуждаются в квалифицированной помощи. Наша задача – как можно быстрее поставить их на ноги. Чтобы они вернулись в свои семьи, вернулись дальше защищать страну.

– Случались ли пациенты, которые больше всего запали в душу?

– Больше всего из пациентов запомнилась бабушка. Она была ранена, сюда ее привезли вместе с военными эвакуированными. У нее было ранение брюшной полости, перелом конечности. А еще – большая семейная трагедия. От взрыва погибли двое внуков и муж.

Сюда она приехала в депрессивном состоянии плюс перенесла несколько операций. Потом некоторое время мы не могли ей найти места после выписки из стационара, где она могла бы жить. Но тут появился ее муж, которого она считала погибшим, и она расцвела.

Очень за нее радовался. Она выжила и во второй раз обрела свою семью – мужа. Это прекрасная история. Она мне запала в душу и сильно подняла моральный дух.

От истощения спасает семья и любовь к профессии

– Думали об эвакуации?

– Вся моя семья здесь. Мыслей, чтобы покинуть страну, у меня не было. Это было бы неправильно с моей стороны. Семья… Может, я и хотел бы, что она уехала, потому что очень переживаю. Но услышал категорический ответ, что они никуда не уедут из Украины. Я переживаю за них, но поддерживаю. Я рядом с ними, они со мной, и нам этого сейчас достаточно. Это самая лучшая поддержка.

– Многие люди жалуются на эмоциональное истощение. Чувствуете ли что-нибудь подобное и вы?

– Да, за эти семь месяцев немного истощился. У каждого человека, который переживает и связан с войной, наступает момент, когда происходит эмоциональное истощение и надо отвлечься. Но я вспоминаю, что сейчас очень много людей, которым хуже меня, и эти мысли сразу развеиваются, а я готов с новыми силами спасать раненых.

– Откуда сейчас берете силы ежедневно приходить на работу?

– Есть один очень хороший рецепт. Нужно очень любить свою профессию, жить ею, гореть ею, и тогда не будет возникать вопрос о том, что трудно вставать, не хочется идти на работу. У меня нет такой проблемы утром, я с удовольствием встаю каждый день и иду лечить людей.

– Что мечтаете сделать после победы?

– После победы хотел бы уйти в отпуск. До войны были планы по обучению, совершенствованию своих навыков. Их хотелось бы после войны реализовать.