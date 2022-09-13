Международная независимая организация Врачи без границ (MSF) начала свою деятельность в Украине еще в начале войны. MSF участвует в эвакуации мирных жителей из горячих точек, оказывает медицинскую и психологическую помощь всем нуждающимся. С марта начал курсировать медицинский поезд Врачей без границ, переоборудованный Укрзализныцей под мобильный госпиталь.

Недавно Врачи без границ вместе с МВД Украины приступили к пилотному проекту ранней реабилитации украинских военнослужащих.

Для молодых, сильных, умных ребят, ушедших защищать Украину и получивших тяжелые ранения, жизнь уже никогда не будет такой, как прежде. Выдержать это, принять и научиться жить по-новому им помогают специалисты: врачи, психологи, физические терапевты. Проект MSF по ранней реабилитации должен стать ключевым в возвращении военных в мирную жизнь.

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Что нужно Украине, чтобы не потерять многих молодых людей, искалеченных войной, Фактам ICTV рассказал медицинский координатор Врачей без границ в Украине Танкред Стоиб.

— В чем заключается новый проект по реабилитации Врачей без границ?

— В августе Врачи без границ начали пилотный проект ранней реабилитации в больнице в Киеве, где для раненых предназначено около 300 коек.

Наши физиотерапевты из Украины и из-за границы проводят обучение местных врачей. В этом большая потребность, потому что специализация Физиотерапия не распространена в Украине.

Более общие подходы к реабилитации ухудшают шансы на раннее выздоровление и влияют на благополучие пациента на протяжении всей его жизни.

Мы стараемся поддерживать отделение травматологии и реабилитации больниц в Украине, чтобы пострадавшие от войны могли получать улучшенную реабилитационную помощь. Речь идет о различных медицинских услугах, в частности р диагностике, лечении, физиотерапии.

— С какими проблемами сталкиваются пациенты после реабилитации?

— Все зависит от типа травм. Есть пациенты, жизнь которых коренным образом меняется. Им нужно научиться ходить на костылях, пользоваться протезами или передвигаться в инвалидной коляске. Это требует времени и хороших механизмов преодоления трудностей. Также следует принимать во внимание психосоциальную поддержку.

— Что нужно для организации полной реабилитации в Украине?

— Врачи без границ имеют десятки лет опыта работы с пациентами, получившими ранения в результате войны. Для того чтобы поделиться этим опытом с врачами, а иногда и пациентами, нужно время. Мы видим потребность в соответствующих ресурсах, технической поддержке, обучении персонала и мониторинге.

После нескольких сеансов польза для пациента будет заметна. Это будет поощрять участвующих в лечении, а также способствовать изменениям. Врачи без границ считают, что реабилитацию следует разворачивать в больших масштабах.

— Сколько длится полная реабилитация? Нуждаются ли пациенты в поддержке психолога или других специалистов? На каком-то этапе человек может самостоятельно преодолевать трудности (психологические, физические)?

— Продолжительность реабилитации зависит от травм и осложнений, а также способности пациента справиться с новыми обстоятельствами. Современные программы реабилитации имеют длительный эффект. Некоторые раненые на войне могут потерять обе ноги. Даже после того как пройдет время, им трудно понять, что жизнь не будет такой, как раньше. У остальных пациентов — депрессия. Поэтому во время реабилитации есть помощь психолога, а иногда и психиатра.

— Какое медицинское оборудование есть в Украине для реабилитации пациентов в рамках проекта Врачи без границ? Чего еще не хватает? Как вы думаете, где можно получить оборудование?

— В настоящее время Врачи без границ импортируют все материалы, необходимые для реабилитации в рамках нашей программы, из своих логистических центров. Это позволяет немедленно приступить к работе и при этом не скупать оборудование непосредственно в Украине, ведь оно крайне необходимо местным больницам.

— Сколько реабилитационных центров нужно в Украине, по мнению MSF? Где они должны быть оборудованы? Сколько таких центров вы планируете запустить? Реабилитационные центры нужны только в больших городах? Следует ли развивать их сеть в каждом районе или областном центре?

— В идеале, мы приступаем к ранней реабилитации каждого пациента. Мы считаем, что это должно осуществляться не в крупных реабилитационных центрах, а через работу мобильных бригад, работающих в каждой больнице, где есть раненые. На наш взгляд, реабилитацию следует проводить в больницах Украины, а не строить отдельные реабилитационные центры.

Эта концепция — новая. Поэтому мы видим, что найти высококвалифицированных физиотерапевтов сложно. Вместе с нашими коллегами из-за границы мы стараемся проводить обучение как можно большего количества специалистов из Украины. Чтобы изменить ситуацию, таких занятий нужно больше.

— Как будет оцениваться качество работы реабилитационных центров?

— Качество ухода для нас важно. Успех – это полная и ранняя реабилитация пациента. Мы открыты для любого вида внутренней и внешней оценки качества, поскольку Врачи без границ всегда пытаются продвигать безопасную, эффективную и своевременную помощь, ориентированную на пациента.

— Кто и где будет готовить специалистов, работающих в этом проекте? Какими знаниями, умениями и качествами должен обладать реабилитолог?

— По нашим наблюдениям, это новая специализация в Украине. В то же время потребности чрезвычайно растут, учитывая огромное количество раненых, ежедневно поступающих в больницы. Поэтому требуется больше специализированных тренингов. Врачи без границ не могут покрывать расходы на обучение, которое длится несколько лет. Нужны мотивированные кандидаты, желающие изучать дисциплину, в частности анатомию, физиологию и реабилитацию.

— Как в Украине создать инфраструктуру, доступную для людей на костылях, протезах, инвалидных колясках? Ваше видение и советы власти.

— На этот вопрос трудно ответить, ведь он касается всего общества. Как справиться со всеми ранеными на войне, которые после ампутации не смогут вернуться к привычной жизни? Поскольку среди раненых много молодых людей, они будут много лет жить с инвалидностью. Необходимо облегчить доступ к общественным зданиям, поездам, а также иметь безопасные переходы на дорогах.

Еще сложнее найти пациентам новую работу, которая доставляет удовольствие, чтобы они снова чувствовали себя частью общества и могли быть вовлечены во многое, даже если они прикованы к инвалидной коляске.

Как видим, Врачи без границ готовы помогать нашим раненым бойцам вернуться с войны в полном смысле. Но главное – в нас, в нашем обществе. Мы должны перенять опыт развитых стран — в плане цивилизованного отношения к людям с инвалидностью, людям, прошедшим войну и выжившим на ней.

Только при выполнении этого условия реабилитация наших воинов будет полной и качественной.

Фото: Врачи без границ (MSF)