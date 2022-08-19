Из Украины в Британию на тренировочные сборы отправилась украинская Национальная сборная военнослужащих и ветеранов Warrior Games, которая затем будет участвовать в соревнованиях ветеранов в США.

Всего в составе делегации 33 спортсмена, которые в свое время получили тяжелые ранения, тренеры, массажисты, врачи, психолог, сопровождение атлетов на колясках и менеджеры.

— По возвращении мы запускаем в работу реабилитационный центр для военных ветеранов, основной целью которого будет послемедицинская реабилитация и привлечение ветеранов в адаптивные виды спорта, — рассказала Фактам ICTV главная тренер команды Елена Яновская.

Воины защищают нас на передовой, а мы должны позаботиться о них в тылу. Только так наша страна победит, выстоит и восстановится, считает тренер.

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В Украине много военных, которые во время войны получили тяжелые ранения разной степени тяжести. Им предоставили первую медицинскую помощь и последующее лечение в госпиталях на высоком уровне. Теперь в стране уже налажено и современное протезирование.

Но важно не просто поставить бойца на протез или свои ноги, но и вернуть его к нормальной жизни в обществе. И здесь речь идет не только о психологической, но прежде всего о физической реабилитации.

Реабилитация военнослужащих требует времени (от 1 до 5-6 месяцев и более), терпения и настойчивости самого раненого, профессионализма, отзывчивости и терпеливости медицинского персонала, и средств. Именно государство должно заниматься этой проблемой, а у нас этим занимаются волонтеры.

В США, например, это дело Министерства обороны. Уже девятый год подряд оно организует Warrior Games – адаптационные соревнования для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, которые были травмированы или заболели, выполняя свои служебные обязанности, и прошли курс реабилитации и восстановления. Украина уже тоже приобщилась к Warrior Games.

– Мы уже в третий раз участвуем в этих соревнованиях, – сообщила Яновская. — Мы представляем Украину в таких видах спорта: легкая атлетика, гребля на тренажере, велоспорт, стрельба из лука, пулевая стрельба, плавание, пауэрлифтинг, баскетбол на колясках, волейбол сидя и регби на колясках.

Тренеры и спортсмены работают вместе с 2015 года, постоянно к ним приобщаются новые спортсмены, прошедшие лечение в госпиталях. До недавнего времени в команде было 40 спортсменов. К сожалению, двое из них и один тренер погибли во время боевых действий, ведь многие спортсмены являются военнослужащими, и несмотря на ранения, продолжают службу в рядах ВСУ.

Адаптивный спорт – очень важная составляющая реабилитации раненых военнослужащих.

– Такая система восстановления существует в США, – сказала Елена Яновская. – Мы хотим повторить ее в Украине. У нас профессиональные тренеры. Тем более – это люди, не только занимающиеся спортом, но и военные. Они умеют тренировать, а также знают, как общаться с тяжелоранеными ветеранами. Это самое важное в деле восстановления и социализации воинов.

В чем же принцип восстановления раненых, который хотят применять тренеры команды Непокоренных?

– Прежде всего это непрерывность возобновляемого процесса, – подчеркнула тренер. – У нас очень хорошая военная медицина, но она действует только на территории военного госпиталя. Поставили человека на протез и до свидания. Но до полного восстановления, до возвращения к привычной жизни еще далеко. Следует сначала восстановить все функции организма, пострадавшие за время лечения. Нужно создать мышечный корсет, чтобы человек мог симметрично двигаться. Для этого и создана наша программа.

Ведь когда упускается момент адаптивной реабилитации, когда не укрепляется корсет всего тела, то через несколько лет у человека возникнут проблемы со здоровьем.

Чтобы этого не произошло, члены команды, прошедшие все этапы реабилитации, приходят в госпитали, рассказывают раненым ребятам свои истории. Система послов также предусмотрена проектом. Именно эти люди должны убеждать раненых приходить в проект.

– Когда к раненым приходит такой же военный, как и он, только уже сильный и уверенный, ребята по-другому воспринимают свою беду, – рассказал военный спортсмен Максим Ермохин. – Я сам потерял одну ногу в 23 года, другая была разорвана. И когда я рассказываю, что мне пришлось перенести 10 операций, пройти нелегкий путь лечения, а затем возобновление спортом, вижу, что это убеждает. Уже несколько человек после разговоров со мной начали заниматься физическими упражнениями серьезно. Я радуюсь этому.

Такое общение очень важно для возобновления. Раненые молодые ребята, которым война сломала не только кости, но и жизнь, доверяют лишь тем людям, которые прошли тот же путь.

– Наш проект – пилотный, мы работаем пока в Киеве, а наши спортсмены тренируются по всей Украине. Тренировки проходят в онлайн-формате, – продолжила Елена Яновская. – Поскольку спортсмены — это люди после тяжелых ранений, для них очень важно очное общение с тренером, поэтому нужно открывать подобные центры в каждом городе. Чтобы это работало по всей стране, необходима поддержка государства.

По смете, которая уже составлена ​​инициативной группой, стоимость курса реабилитации (3-4 месяца) одного воина по программе Warrior Games в среднем составляет 14 тыс. грн. Причем, чем больше людей придет, тем меньше стоимость.

– У нас есть персонал, все необходимые инструменты, чтобы воплощать задуманное, – уверила Елена Яновская. – Мы создали фонд, и надеюсь, после соревнований, на которые мы уже выехали, мы возьмемся за это дело с новыми силами. Нужна только поддержка государства.

Задача будущего центра по восстановлению воинов – не спортивные достижения, хотя это круто, как говорят ребята. Кому-то нравится сам процесс тренировок, некоторые получают удовольствие от общения с такими же, как они. А главное — люди не выпадают из социума, из жизни, восстанавливают не только тело, но и отношения.

Фото: Елена Яновская