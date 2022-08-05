Многие наши бойцы, раненые еще в 2014 году, сейчас воюют на протезах, а пострадавшие уже в этом году получают современные качественные протезы и проходят реабилитацию. Об этом рассказал Фактам ICTV уполномоченный президента по реабилитации участников боевых действий Вадим Свириденко.

Он также сообщил, насколько качественно выстроена система возвращения к нормальной жизни бойцов, получивших тяжелые ранения.

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— В основном, получившие ранения бойцы лечатся в военных госпиталях, но бывает так, что они попадают и в гражданские медицинские учреждения, — сказал Свириденко. — Во всех медицинских заведениях лечение участников боевых действий является бесплатным. Разве что враг разгромит склады, где хранятся лекарства. Тогда действительно что-то нужно покупать за собственные средства. Но так не должно быть, чтобы родственники собирали для лечения бойца.

В настоящее время военным, получившим тяжелые ранения с ампутацией, оказывается всесторонняя помощь в лечении и реабилитации, в том числе за рубежом. Мы устанавливаем современные протезы, позволяющие человеку чувствовать себя полноценным и работать. Но мало поставить человека на ноги или установить ему протез. Надо еще и научить им пользоваться.

У нас даже появились новые специальности, которых раньше не было – реабилитолог и протезист. Благодаря им многие военные продолжают воевать даже на протезах.

— У нас есть разведчики, которые на протезах могут пробежать десяток километров с оружием и в бронежилете, — рассказал Свириденко. – Но в таком случае, вероятно, нужно еще и быть психологически готовым к такому испытанию.

На пути к физической реабилитации бойцов после ранения важно не забывать и о психологическом восстановлении.

– Сейчас мы сотрудничаем с IT-специалистами, которые создают специальные программы, помогающие человеку психологически восстановиться, – сообщил уполномоченный. – А вообще, с людьми, нуждающимися в ментальном восстановлении, работает целая команда специалистов, среди которых есть и реабилитологи, и психологи, и психиатры. Ведь у каждого пострадавшего своя проблема и подход должны быть индивидуальными.

В США создано 200 центров, занимающихся психологическим восстановлением участников боевых действий. Есть ли такие в Украине?

– В нашей ситуации каждое медицинское учреждение, лечащее военных, и не только, ведь гражданские люди тоже получают тяжелые ранения, выполняют роль таких центров, где работают с психологическими травмами войны.

Главное, подчеркнул Свириденко, чтобы пострадавший и члены его семьи сами захотели пройти программу психологического обновления. У нас есть такие программы.

— В Ровенской области мы сотрудничаем с ОТГ и у нас есть успехи, — рассказал Вадим Свириденко. – Там есть человек, который координирует действия и нуждающихся в помощи и специалистов. Более того, ветераны лишены необходимости самостоятельно решать некоторые бумажные дела. Программа дает хорошие результаты, и мы планируем подавать ее на статус национальной.

Но самое главное, и это уполномоченный по делам ветеранов, подчеркнул, способствовать возвращению бойцов и других пострадавших к нормальной жизни должно именно наше общество. Если мы будем относиться друг к другу с добротой, с пониманием и желанием помочь, то и имеющие тяжелые психологические проблемы будут чувствовать себя лучше, и скорее вернутся к нам – ментально.