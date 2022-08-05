Багато наших бійців, що були поранені ще у 2014 році, зараз воюють на протезах, а ті, хто постраждав уже цього року, отримують сучасні якісні протези та проходять реабілітацію. Про це розповів Фактам ICTV уповноважений президента у справах реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко.

Він також повідомив, наскільки якісно вибудована система повернення до нормального життя бійців, які отримали важкі поранення.

Зараз дивляться

– В основному, бійці, які отримали поранення, лікуються в військових шпиталях, але буває так, що вони потрапляють і до цивільних медичних закладів, – сказав Свириденко. – В усіх медичних закладах лікування учасників бойових дій є безкоштовним. Хіба що ворог розгромить склади, де зберігаються ліки. Тоді, дійсно, щось потрібно купляти за власні кошти. Але так не має бути, щоб родичі збирали на лікування бійця.

Наразі військові, що отримали важкі поранення з ампутацією отримують всебічну допомогу у лікуванні і реабілітації, в тому числі за кордоном. Ми встановлюємо сучасні протези, які дають змогу людині відчувати себе повноцінною і працювати. Та мало поставити людину на ноги чи встановити їй протез. Потрібно ще й навчити ним користуватися.

У нас наразі навіть з’явилися нові спеціальності, яких раніше не було – реабілітолог та протезист. Завдяки їм багато військових продовжують воювати, навіть на протезах.

– У нас є розвідники, які на протезах можуть пробігти десяток кілометрів зі зброєю та у бронежилеті, – розповів Свириденко. – Але в такому випадку, ймовірно, потрібно ще й бути психологічно готовим до такого випробування.

На шляху до фізичної реабілітації бійців після поранення важливо не забувати і про психологічне відновлення.

– Наразі ми співпрацюємо з IT-спеціалістами, які створюють спеціальні програми, що допомагають людині психологічно відновитися, – повідомив уповноважений. – А взагалі з людьми, що потребують ментального відновлення, працює ціла команда фахівців, серед яких є і реабілітологи, і психологі, і психітари. Адже в кожного постраждалого своя проблема і підхід має бути індивідуальним.

У США створено 200 центрів, які займаються психологічним відновленням учасників бойових дій. Чи є такі в Україні.

– В нашій ситуації кожна медична установа, що лікує військових, і не тільки, адже цивільні люди теж отримують важкі поранення, виконують роль таких центрів, де працюють з психологічним травмами війни.

Головне, підкреслив Свириденко, щоб постраждалий і члени його родини самі захотіли пройти програму психологічного відновлення. У нас є такі програми.

– У Ровенській області ми співпрацюємо з ОТГ і маємо успіхи, – розказав Вадим Свириденко. – Там є людина, що координує дії і тих, хто потребує допомоги і фахівців. Більше того, ветерани позбавлені необхідності самостійно вирішувати деякі паперові справи. Програма дає гарні результати і ми плануємо подавати її на статус національної.

Але найголовніше, і на цьому уповноважений у справах ветеранів наголосив, сприяти поверненню бійців і інших постраждалих до нормального життя має саме наше суспільство. Якщо ми будемо ставитися один до одного з добротою, з розумінням і бажанням допомогти, то й ті, хто має важкі психологічні проблеми будуть почуватися краще, і скоріше повернуться до нас – ментально.