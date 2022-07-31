Министерство здравоохранения Украины продолжает рассказывать о героизме и самоотверженности медиков во время полномасштабного вторжения РФ в нашу страну.

— То, что я увидел с 24 февраля, перевернуло всю мою жизнь. Минно-взрывная травма напоминает эпизод из фильма ужасов, — признается заведующий хирургическим отделением медучреждения на Одесщине Юрий Дабижа.

По его словам, от скорости принятия решений зависит жизнь, особенно когда речь идет о спасении детей.

Юрий Дабижа в хирургии уже 47 лет. У него были пациенты с ножевыми и огнестрельными ранениями, жертвы автокатастроф.

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Но, по признанию медика, медицина войны — это совсем другое. Это когда после обстрела побережья Сергеевки и Затоки скорые приезжают одна за другой, когда в приемное отделение поступают сразу до 30 человек.

Хирурги работали в трех операционных одновременно. Небольшие повреждения зашивали прямо в перевязочных.

— Первого июля к нам привезли восьмилетнего мальчика. Его ранило, когда ребенок спал. Они с мамой были на восьмом или девятом этаже, когда прилетело в их дом, — рассказывает Юрий.

По его словам, у ребенка были раны по всему телу и открытый перелом плеча. Осколки стекла попали в шею и перерезали сонную артерию. Он мог умереть от потери крови, которой уже почти не было.

При норме эритроцитов до пяти миллионов единиц, у мальчика был всего миллион. Чтобы вывести его из состояния шока, медики перелили больше литра крови. К счастью, ребенка удалось спасти.

— Другую девочку во время обстрела привалило плитой. В теле было множество осколков, раны, открытые переломы бедра, голени, руки. Такое только в фильмах ужасов показывают, — продолжает свой рассказ хирург.

Малышку также вывели из состояния шока. Но ножку полностью спасти не удалось, пришлось ампутировать. Это было очень страшно.

По словам Юрия Дабижи, когда поступает много тяжело раненых сразу, это вызывает определенные сложности. Это – не медицина мирного времени, это – медицина войны, когда необходимо быстро принимать решения, от которых зависит жизнь пострадавших.

К счастью, у украинских медиков есть все для спасения пациентов. Они готовы оказывать помощь в любой момент, резюмирует хирург.