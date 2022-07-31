Міністерство охорони здоров’я України продовжує розповідати про героїзм і самовідданість медиків під час повномасштабного вторгнення РФ в нашу країну.

– Те, що я побачив з 24 лютого, перевернуло все моє життя. Мінно-вибухова травма нагадує епізод з фільму жахів, – зізнається завідувач хірургічним відділенням медзакладу на Одещині Юрій Дабіжа.

Юрій Дабіжа в хірургії вже 47 років. У нього були пацієнти з ножовими і вогнепальними пораненнями, жертви автокатастроф.

Але, за визнанням медика, медицина війни – це зовсім інше. Це коли після обстрілу узбережжя Сергіївки і Затоки швидкі приїжджають одна за одною, коли в приймальне відділення надходять відразу до 30 осіб.

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Хірурги працювали в трьох операційних одночасно. Невеликі пошкодження зашивали прямо в перев’язувальних.

– Першого липня до нас привезли восьмирічного хлопчика. Його поранило, коли дитина спала. Вони з мамою були на восьмому або дев’ятому поверсі, коли прилетіло в їхній будинок, – розповідає Юрій.

За його словами, у дитини були рани по всьому тілу і відкритий перелом плеча. Осколки скла потрапили в шию і перерізали сонну артерію. Він міг померти від втрати крові, якої вже майже не було.

При нормі еритроцитів до п’яти мільйонів одиниць, у хлопчика був лише мільйон. Щоб вивести його зі стану шоку, медики перелили більше літра крові. На щастя, дитину вдалося врятувати.

– Іншу дівчинку під час обстрілу привалило плитою. У тілі було безліч осколків, рани, відкриті переломи стегна, гомілки, руки. Таке тільки у фільмах жахів показують, – продовжує свою розповідь хірург.

Малятко також вивели зі стану шоку. Але ніжку повністю врятувати не вдалося, довелося ампутувати. Це було дуже страшно.

За словами Юрія Дабіжі, коли надходить багато важко поранених одразу, це викликає певні складнощі. Це – не медицина мирного часу, це – медицина війни, коли необхідно швидко приймати рішення, від яких залежить життя постраждалих.

На щастя, в українських медиків є все для порятунку пацієнтів. Вони готові надавати допомогу в будь-який момент, резюмує хірург.