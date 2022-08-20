В случае аварии или террористического акта со стороны российских оккупационных войск на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов, сообщает Минздрав.

Может образоваться радиационное облако, которое будет загрязнять почву, поверхности, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека. Так возникает внешнее облучение, а при употреблении в пищу загрязненных пищевых продуктов – внутреннее.

Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод. Если не принять меры защиты, то радиоактивный йод очень легко и быстро будет поглощен щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям.

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Значительный риск для здоровья имеет внутреннее облучение, когда радиоизотопы попадают в организм человека из-за вдыхания воздуха или потребления загрязненных продуктов.

Йодная профилактика

Чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется йодид калия — это называется йодной профилактикой. После приема препарата происходит блокировка щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Когда принимать йод

Принимать профилактическую дозу йодида калия нужно только после официального оповещения местными органами исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики!

Наилучший эффект йодной профилактики достигается при преждевременном приеме препарата не менее шести часов до поступления радиоактивного облака.

Прием препарата остается эффективным одновременно с поступлением облака и через шесть часов после. Не рекомендуем принимать препарат через 24 часа после поступления облака.

Где брать калий йодид

Государство закупило необходимое количество йодида калия. Каждый регион получил необходимое количество для расчета численности населения. В случае аварии будут оперативно определены пункты его выдачи, ближайшие к месту жительства.

Если авария уже произошла, категорически не рекомендуется покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей. Так можно подвергнуться еще большей опасности. В любом случае следует ожидать уведомлений от местных властей.

Кому и в каких дозах принимать йодид калия

дети до 1 месяца (младенцы и дети, находящиеся на грудном вскармливании) – 16 мг,

дети от 1 месяца до 3 лет – 32 мг,

дети от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подростки от 13 до 18 лет, взрослые до 40 лет, беременные и кормящие матери – 125 мг.

Людям старше 40 лет калий йод не назначают!

Каковы последствия приема йодида калия

Временная блокада функции щитовидной железы и однократное введение йодсодержащих препаратов практически не отражается на состоянии здоровья детей и взрослых. Но если принимать такие препараты длительное время и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не следует.

Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя неэффективно и нанесет только вред!

Помните также другие меры защиты в случае радиационной аварии: перейдите в укрытие, плотно закройте окна и двери (не осуществляйте проветривание), упакуйте пищевые продукты или поместите их в закрытые емкости, накопите запас чистой воды.