У разі аварії або терористичного акту з боку російських окупаційних військ на ядерних установках атомної станції може відбутися викид радіоізотопів йоду, цезію, стронцію та інших радіонуклідів, повідомляє МОЗ.

Може утворитися радіаційна хмара, яка буде забруднювати ґрунт, поверхні, їжу та воду. Крім того, опади з хмари можуть осідати на шкірі та одязі людини. Так виникає зовнішнє опромінення, а при споживанні забруднених харчових продуктів – внутрішнє.

Значна частина викидів містить радіоактивний йод. Якщо не вжити заходів захисту, то радіоактивний йод дуже легко і швидко буде поглинений щитоподібною залозою (особливо у дітей) і може призвести до її захворювань.

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Значний ризик для здоров’я має внутрішнє опромінення, – коли радіоізотопи потрапляють в організм людини через вдихання повітря чи споживання забруднених продуктів.

Йодна профілактика

Щоби зменшити негативний вплив радіоактивного йоду на щитоподібну залозу, використовується калія йодид – це називається йодною профілактикою. Після приймання препарату відбувається блокування щитоподібної залози, що перешкоджає накопиченню в ній радіоізотопів йоду.

Коли приймати йод

Приймати профілактичну дозу йодиду калію потрібно тільки після офіційного оповіщення місцевими органами виконавчої влади всіма доступними засобами масової інформації про загрозу викиду та необхідність проведення йодної профілактики!

Найкращий ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийманні препарату щонайменше за шість годин до надходження радіоактивної хмари.

Приймання препарату залишається ефективним одночасно з надходженням хмари та через шість годин годин після. Не рекомендуємо приймати препарат через 24 годин після надходження хмари.

Де брати калій йодид

Держава закупила необхідну кількість йодиду калію. Кожен регіон отримав необхідну кількість з розрахунку чисельності населення. У разі аварії будуть оперативно визначені пункти його видачі, найближчі до місця проживання людей.

Якщо аварія вже сталася, категорично не рекомендовано залишати місце укриття до офіційних повідомлень місцевої влади. Так можна наразитися на ще більшу небезпеку. У будь-якому випадку варто чекати сповіщень від місцевої влади.

Кому і в яких дозах приймати йодид калію

діти до 1 місяця (немовлята й діти, які перебувають на грудному вигодовуванні) – 16 мг,

діти від 1 місяця до 3 років – 32 мг,

діти від 3 до 12 років – 62,5 мг,

підлітки від 13 до 18 років, дорослі до 40 років, вагітні та матері, які годують грудьми – 125 мг.

Людям старшим за 40 років калій йод не призначають!

Які наслідки приймання йодиду калію?

Тимчасова блокада функції щитоподібної залози та одноразове введення йодовмісних препаратів практично не позначається на стані здоров’я дітей та дорослих. Але якщо приймати такі препарати протягом тривалого часу і у неправильному дозуванні, підвищується ризик зниження функції щитоподібної залози. Отже, приймати йодовмісні препарати для профілактики не варто.

Використання спиртового розчину йоду чи розчину Люголя є неефективним та завдасть лише шкоду!

Пам’ятайте також про інші заходи захисту у разі радіаційної аварії: перейдіть в укриття, щільно закрийте вікна і двері (не здійснюйте провітрювання), упакуйте харчові продукти або помістіть їх в закриті ємності, накопичте запас чистої води.