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У МОЗ роз’яснили, чому безконтрольний прийом йодиду калію небезпечний

23 Червня 2023, 10:42
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чому безконтрольне приймання йодиду калію небезпечне і які можуть бути побічні ефекти.

– Під час аварій на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і призводить до її опромінення та ураження, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить йодид калій (КЙ).

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Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання I-131: вона поглинає КЙ і не має місця для I-131.

Однак калій йодид корисний тільки в окремих ситуаціях у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його “про всяк випадок” – не можна.

Побічні ефекти неконтрольованого прийому стабільного йоду:

  • висип на шкірі;
  • запалення слинних залоз з набряком і болем, частковою втратою смаку і сухістю в роті;
  • шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
  • серйозні алергічні реакції – лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, промовлянням або ковтанням;
  • хрипи або задишку;
  • розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;
  • розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
  • зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;
  • втрата маси тіла;
  • гіперфункція щитоподібної залози;
  • зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що загрожує зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;
  • також є ризик смерті.

МОЗ попереджає не приймати КЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я або ДСНС.

Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо є будь-які сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію.

Джерело
МОЗ
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витік радіації Ліки поради лікаря
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