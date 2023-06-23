Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чому безконтрольне приймання йодиду калію небезпечне і які можуть бути побічні ефекти.

– Під час аварій на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і призводить до її опромінення та ураження, – йдеться в повідомленні.

За словами експертів, єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить йодид калій (КЙ).

Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання I-131: вона поглинає КЙ і не має місця для I-131.

Однак калій йодид корисний тільки в окремих ситуаціях у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його “про всяк випадок” – не можна.

Побічні ефекти неконтрольованого прийому стабільного йоду:

висип на шкірі;

запалення слинних залоз з набряком і болем, частковою втратою смаку і сухістю в роті;

шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;

серйозні алергічні реакції – лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, промовлянням або ковтанням;

хрипи або задишку;

розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;

розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;

зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;

втрата маси тіла;

гіперфункція щито подіб ної залози;

залози; зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що загрожує зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;

також є ризик смерті.

МОЗ попереджає не приймати КЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я або ДСНС.

Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо є будь-які сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію.