Експерти Міністерства охорони здоров’я України пояснили, чому безконтрольне приймання йодиду калію небезпечне і які можуть бути побічні ефекти.
– Під час аварій на ядерних об’єктах може виділятися радіоактивний йод (I-131). При надходженні в організм він вибірково накопичується в щитоподібній залозі і призводить до її опромінення та ураження, – йдеться в повідомленні.
За словами експертів, єдиний препарат для ефективного запобігання радіаційному ураженню щитоподібної залози містить йодид калій (КЙ).
Коли людина приймає потрібну кількість йодиду калію в потрібний час, це може допомогти заблокувати щитоподібну залозу від поглинання I-131: вона поглинає КЙ і не має місця для I-131.
Однак калій йодид корисний тільки в окремих ситуаціях у конкретних дозах і для певних груп людей. Тож приймати його “про всяк випадок” – не можна.
Побічні ефекти неконтрольованого прийому стабільного йоду:
- висип на шкірі;
- запалення слинних залоз з набряком і болем, частковою втратою смаку і сухістю в роті;
- шлунково-кишкові розлади – нудоту, діарею;
- серйозні алергічні реакції – лихоманка і болі в суглобах, набряк частин тіла (обличчя, губ, язика, горла, рук або ніг), проблеми з диханням, промовлянням або ковтанням;
- хрипи або задишку;
- розлади серцево-судинної системи: порушення серцевого ритму, тахікардію, фібриляцію передсердь;
- розлади нервової системи: збудження, тремтіння, тремор рук;
- зоб – збільшення розмірів щитоподібної залози;
- втрата маси тіла;
- гіперфункція щитоподібної залози;
- зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз), що загрожує зниженням частоти пульсу, артеріального тиску;
- також є ризик смерті.
МОЗ попереджає не приймати КЙ, якщо ви не отримали відповідної вказівки від органів охорони здоров’я або ДСНС.
Слідкуйте за інформацією від офіційних джерел і якщо є будь-які сумніви – проконсультуйтеся з лікарем перед вживанням йодиду калію.