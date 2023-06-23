Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему бесконтрольный прием йодида калия опасен и какие могут быть побочные эффекты.

— При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный йод (I-131). При поступлении в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы — калия йодид (КЙ).

Когда человек принимает нужное количество йодида калия в нужное время, это может помочь заблокировать щитовидную железу от поглощения I-131: она поглощает KЙ и там нет места для I-131.

Однако калия йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его “на всякий случай” – нельзя.

Побочные эффекты неконтролируемого приема стабильного йода:

сыпь на коже;

воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;

желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;

серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, возможностью говорить или глотанием; хрипы или одышка;

расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;

расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;

зоб – увеличение размеров щитовидной железы;

потеря массы тела;

гиперфункция щитовидной железы;

снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) чревато снижением частоты пульса, артериального давления;

также есть риск смерти.

Минздрав предупреждает не принимать KЙ, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения – проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия.