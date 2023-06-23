Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему бесконтрольный прием йодида калия опасен и какие могут быть побочные эффекты.
— При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный йод (I-131). При поступлении в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению, — говорится в сообщении.
По словам экспертов, единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы — калия йодид (КЙ).
Когда человек принимает нужное количество йодида калия в нужное время, это может помочь заблокировать щитовидную железу от поглощения I-131: она поглощает KЙ и там нет места для I-131.
Однако калия йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его “на всякий случай” – нельзя.
Побочные эффекты неконтролируемого приема стабильного йода:
- сыпь на коже;
- воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
- желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
- серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, возможностью говорить или глотанием; хрипы или одышка;
- расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
- расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
- зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
- потеря массы тела;
- гиперфункция щитовидной железы;
- снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) чревато снижением частоты пульса, артериального давления;
- также есть риск смерти.
Минздрав предупреждает не принимать KЙ, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.
Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения – проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия.