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В Минздраве разъяснили, почему бесконтрольный прием йодида калия опасен

23 июня 2023, 10:42
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

Эксперты Министерства здравоохранения Украины объяснили, почему бесконтрольный прием йодида калия опасен и какие могут быть побочные эффекты.

— При авариях на ядерных объектах может выделяться радиоактивный йод (I-131). При поступлении в организм он избирательно накапливается в щитовидной железе и приводит к ее облучению и поражению, — говорится в сообщении.

По словам экспертов, единственный препарат для эффективного предотвращения радиационного поражения щитовидной железы — калия йодид (КЙ).

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Когда человек принимает нужное количество йодида калия в нужное время, это может помочь заблокировать щитовидную железу от поглощения I-131: она поглощает KЙ и там нет места для I-131.

Однако калия йодид полезен только в отдельных ситуациях в конкретных дозах и для определенных групп людей. Так что принимать его “на всякий случай” – нельзя.

Побочные эффекты неконтролируемого приема стабильного йода:

  • сыпь на коже;
  • воспаление слюнных желез с отеком и болью, частичной потерей вкуса и сухостью во рту;
  • желудочно-кишечные расстройства – тошнота, диарея;
  • серьезные аллергические реакции – лихорадка и боли в суставах, отек частей тела (лица, губ, языка, горла, рук или ног), проблемы с дыханием, возможностью говорить или глотанием; хрипы или одышка;
  • расстройства сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма, тахикардия, фибрилляция предсердий;
  • расстройства нервной системы: возбуждение, дрожь, тремор рук;
  • зоб – увеличение размеров щитовидной железы;
  • потеря массы тела;
  • гиперфункция щитовидной железы;
  • снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз) чревато снижением частоты пульса, артериального давления;
  • также есть риск смерти.

Минздрав предупреждает не принимать KЙ, если вы не получили соответствующего указания от органов здравоохранения или ГСЧС.

Следите за информацией от официальных источников и если есть какие-либо сомнения – проконсультируйтесь с врачом перед употреблением йодида калия.

Источник
Минздрав
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