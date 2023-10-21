Йод это ключевой компонент гормонов щитовидной железы. Он влияет на функционирование всех органов и систем организма.
В частности, йод важен для нормальной работы обмена веществ и развития центральной нервной системы у плодов и младенцев.
Сейчас Украина в перечне стран с недостаточным потреблением йода.
Оптимальная доза йода для детей и подростков 90-150 мкг в сутки, для взрослых — 150 мкг, беременным и кормящим женщинам — 200 мкг в сутки.
Для борьбы с йододефицитом часто употребляют йодированную соль или другие продукты с высоким содержанием йода, например морепродукты, овощи, фрукты, молоко и другие.
Для приготовления пищи рекомендуется использовать йодированную соль, вместо обычной, но в пределах суточной нормы — 10 г в сутки.
Больше всего недостаток йода отражается на детях. Из-за дефицита могут наблюдаться различные задержки и пороки развития, а также гипертиреоз и другие проблемы со здоровьем.
Йододефицит во время беременности может быть причиной врожденных аномалий и других серьезных осложнений.
Однако, не рекомендуется употреблять йодсодержащие препараты без консультации врача.
Ежегодно 21 октября отмечается Всемирный день йододефицита, чтобы напомнить людям о необходимости этого микроэлемента.
Источник: НСЗУ