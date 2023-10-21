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Йододефицит: самые популярные методы побороть проблему, и какие от нее последствия

21 октября 2023, 15:36
Ольга Боднарчук редактор
Йододефицит: самые популярные методы побороть проблему, и какие от нее последствия
Источник: Pixabay

Йод это ключевой компонент гормонов щитовидной железы. Он влияет на функционирование всех органов и систем организма.

В частности, йод важен для нормальной работы обмена веществ и развития центральной нервной системы у плодов и младенцев.

Сейчас Украина в перечне стран с недостаточным потреблением йода.

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Оптимальная доза йода для детей и подростков 90-150 мкг в сутки, для взрослых — 150 мкг, беременным и кормящим женщинам — 200 мкг в сутки.

Для борьбы с йододефицитом часто употребляют йодированную соль или другие продукты с высоким содержанием йода, например морепродукты, овощи, фрукты, молоко и другие.

Для приготовления пищи рекомендуется использовать йодированную соль, вместо обычной, но в пределах суточной нормы — 10 г в сутки.

Больше всего недостаток йода отражается на детях. Из-за дефицита могут наблюдаться различные задержки и пороки развития, а также гипертиреоз и другие проблемы со здоровьем.

Йододефицит во время беременности может быть причиной врожденных аномалий и других серьезных осложнений.

Однако, не рекомендуется употреблять йодсодержащие препараты без консультации врача.

Ежегодно 21 октября отмечается Всемирный день йододефицита, чтобы напомнить людям о необходимости этого микроэлемента.

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Источник: НСЗУ

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