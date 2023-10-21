Йод – ключовий компонент гормонів щитовидної залози. Він впливає на функціонування всіх органів і систем організму.

Зокрема, йод важливий для нормальної роботи обміну речовин і розвитку центральної нервової системи у плодів та немовлят.

Наразі Україна в переліку країн з недостатнім споживанням йоду.

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Оптимальна доза йоду для дітей та підлітків 90-150 мкг на добу, для дорослих – 150 мкг, вагітним і годуючим жінкам – 200 мкг на добу.

Для боротьби з йододефіцитом часто вживають йодовану сіль або інші продукти з високим вмістом йоду, наприклад, морепродукти, овочі, фрукти, молоко та інші.

Для приготування їжі рекомендовано використовувати йодовану сіль замість звичайної, але в межах добової норми – 10 г на добу.

Найбільше нестача йоду позначається на дітях. Через дефіцит можуть спостерігатися різноманітні затримки та вади розвитку, а також гіпертиреоз та інші проблеми зі здоров’ям.

Йододефіцит під час вагітності може бути причиною вроджених аномалій та інших серйозних ускладнень.

Однак не рекомендовано вживати йодовмісні препарати без консультації лікаря.

Щороку 21 жовтня відзначається Всесвітній день йододефіциту, щоб нагадати людям про необхідність цього мікроелемента.

Джерело: НСЗУ