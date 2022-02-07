На ближайшие два года государство гарантирует рядовых украинцам получение бесплатной вакцины от Covid-19. Но уже сейчас правительством рассматриваются варианты вакцинации и перехода этого процесса на коммерческую основу.

Об этом в интервью одному из украинских изданий рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

— На 2022-2023 годы есть подтвержденное финансирование на обеспечение граждан Covid-вакциной, — отметил Кузин.

По его словам, на этот период подписаны соответствующие контракты с фармацевтической компанией Pfizer Inc. Оговоренного объема должно хватить для проведения как базового курса, так и для получения бустерной дозы.

Кроме того, пока остается и возможность получения вакцинальных препаратов в рамках программы Covax.

— В перспективе вакцинация от Covid-19, скорее всего перейдет на коммерческую основу, однако спрогнозировать временные рамки этого крайне сложно, — признался главный санитарный врач.

Он сделал акцент на трех возможных вариантах проведения вакцинальной кампании в будущем.

Первый вариант – возможность применения универсальной вакцины против всех вариантов Covid-19 предположительно один раз в два года.

Второй вариант — использование специфических бустеров против конкретного варианта Covid-19, опасность распространения которого потенциально возникнет в Украине.

Проблема такого решения, по словам Игоря Кузина, состоит в том, что разработка специфического бустера требует значительного промежутка времени, и страны могут не успевать своевременно получать такие препараты.

Третий вариант – Covid-вакцина станет одним из компонентов противогриппозной прививки, которая будет рекомендована перед началом эпидемического подъема острых респираторных вирусных инфекций.