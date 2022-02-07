На найближчі два роки держава гарантує пересічним українцям отримання безкоштовної вакцини від Covid-19. Але вже зараз уряд розглядає варіанти вакцинації і переходу цього процесу на комерційну основу.

Про це в інтерв’ю одному із українських видань розповів головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

– На 2022-2023 роки є підтверджене фінансування на забезпечення громадян Covid-вакциною, – зазначив Кузін.

За його словами, на цей період підписано відповідні контракти із фармацевтичною компанією Pfizer Inc. Обумовленого обсягу має вистачити і на базовий курс, і отримання бустерної дози.

Крім того, поки що залишається і можливість отримання вакцинальних препаратів у рамках програми Covax.

– У перспективі вакцинація від Covid-19, швидше за все, перейде на комерційну основу, проте спрогнозувати тимчасові рамки цього вкрай складно, – зізнався головний санітарний лікар.

Він наголосив на трьох можливих варіантах проведення вакцинальної кампанії в майбутньому.

Перший варіант – можливість застосування універсальної вакцини проти всіх варіантів Covid-19 приблизно один раз на два роки.

Другий варіант – використання специфічних бустерів проти конкретного штаму Covid-19, небезпека розповсюдження якого потенційно виникне в Україні.

Проблема такого рішення, за словами Ігоря Кузіна, полягає в тому, що розробка специфічного бустера потребує значного проміжку часу, і країни можуть не встигати своєчасно отримувати такі препарати.

Третій варіант – Covid-вакцина стане одним із компонентів протигрипозного щеплення, яке буде рекомендовано перед початком епідемічного підйому гострих респіраторних вірусних інфекцій.