Большинство инфекционных заболеваний можно предотвратить с помощью вакцинации.

Для этого Министерство здравоохранения Украины утвердило Национальный календарь профилактических прививок.

Этот документ определяет количество необходимых доз вакцин, зарегистрированных на территории нашего государства против определенных болезней, оптимальные сроки проведения вакцинации и рекомендации по возрасту.

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Прививки в 2023 году, которые необходимо сделать, чтобы защититься от нежелательных последствий.

В список обязательного вакцинирования вошли 10 болезней.

Гепатит В : в течение первых суток жизни, а также в два и шесть месяцев.

: в течение первых суток жизни, а также в два и шесть месяцев. Туберкулез : между третьими и пятыми сутками жизни ребенка.

: между третьими и пятыми сутками жизни ребенка. Корь, паротит, краснуха (в составе комбинированной вакцины): в год и шесть лет.

(в составе комбинированной вакцины): в год и шесть лет. Дифтерия, столбняк (в составе комбинированной вакцины): в два, четыре, шесть и 18 месяцев, шесть и 16 лет. Причем эти прививки надо повторять раз в 10 лет во взрослом возрасте: в 26, 36, 46 лет и т.д.

(в составе комбинированной вакцины): в два, четыре, шесть и 18 месяцев, шесть и 16 лет. Причем эти прививки надо повторять раз в 10 лет во взрослом возрасте: в 26, 36, 46 лет и т.д. Коклюш (в составе комбинированной вакцины): в два, четыре, шесть, 18 месяцев.

(в составе комбинированной вакцины): в два, четыре, шесть, 18 месяцев. Полиомиелит : инактивированная вакцина (ИПВ) — в два и четыре месяца, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) — в шесть и 18 месяцев, а также шесть и 14 лет.

: инактивированная вакцина (ИПВ) — в два и четыре месяца, оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) — в шесть и 18 месяцев, а также шесть и 14 лет. Хиб-инфекция: в два, четыре месяца и один год.

В зависимости от эпидемиологической ситуации, информация о профилактических прививках может меняться.

Например, вакцину против вирусного гепатита В уже не вводят в один месяц, как это было раньше, а вакцину от туберкулеза — детям в семь лет.

Согласно Программе медицинских гарантий на 2023 год, вакцины закупает государство, поэтому эти прививки доступны бесплатно.

Кроме того, в календаре прививок есть рекомендованные прививки против:

гепатита А

гриппа

вируса папилломы человека

ветряной оспы

желтой лихорадки

клещевого энцефалита

коронавируса

менингококковой, пневмококковой и ротавирусной инфекции

брюшного тифа

Их можно сделать за свой счет, исключение — Covid-19.

Напоминаем, что во время войны повышается риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Особенно уязвимы дети и взрослые, которые вообще не вакцинированы или по какой-то причине не сделали это вовремя.

Наверстать пропущенные прививки можно в коммунальных и частных медицинских учреждениях, оказывающих первичную медицинскую помощь, а также у врачей-ФЛП, которые подписали договор с НСЗУ.

Получить услугу может любой, у кого есть декларация с семейным врачом, терапевтом или педиатром.