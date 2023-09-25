Більшості інфекційних захворювань можна запобігти за допомогою вакцинації. Для цього Міністерство охорони здоров’я України затвердило Національний календар профілактичних щеплень.

Цей документ визначає кількість необхідних доз вакцин, зареєстрованих на території нашої держави проти певних хвороб, оптимальні терміни проведення вакцинації та рекомендації щодо віку людей.

Щеплення у 2023 році, які необхідно зробити, щоб захиститися від небажаних наслідків.

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До списку обов’язкового вакцинування увійшли 10 хвороб.

Гепатит В: протягом першої доби життя, а також у два та шість місяців.

протягом першої доби життя, а також у два та шість місяців. Туберкульоз: між третьою і п’ятою добою життя дитини.

між третьою і п’ятою добою життя дитини. Кір, паротит, краснуха (у складі комбінованої вакцини): у рік та шість років.

(у складі комбінованої вакцини): у рік та шість років. Дифтерія, правець (у складі комбінованої вакцини): у два, чотири, шість і 18 місяців, шість та 16 років. Причому ці щеплення треба повторювати раз на 10 років у дорослому віці: у 26, 36, 46 років тощо.

(у складі комбінованої вакцини): у два, чотири, шість і 18 місяців, шість та 16 років. Причому ці щеплення треба повторювати раз на 10 років у дорослому віці: у 26, 36, 46 років тощо. Кашлюк (у складі комбінованої вакцини): у два, чотири, шість, 18 місяців.

(у складі комбінованої вакцини): у два, чотири, шість, 18 місяців. Поліомієліт : інактивована вакцина – у два та чотири місяці, оральна поліомієлітна вакцина – у шість і 18 місяців, а також шість та 14 років.

: інактивована вакцина – у два та чотири місяці, оральна поліомієлітна вакцина – у шість і 18 місяців, а також шість та 14 років. Хіб-інфекція: у два, чотири місяці та один рік.

Залежно від епідеміологічної ситуації, інформація щодо профілактичних щеплень може змінюватися.

Наприклад, вакцину проти вірусного гепатиту В вже не вводять в один місяць, як це було раніше, а вакцину від туберкульозу – дітям у сім років.

Згідно з Програмою медичних гарантій на 2023 рік, вакцини закупає держава, тому ці щеплення доступні безоплатно.

Крім того, у календарі щеплень-2023 є рекомендовані щеплення проти:

гепатиту А

грипу

вірусу папіломи людини

вітряної віспи

жовтої лихоманки

кліщового енцефаліту

коронавірусу

менінгококової, пневмококової та ротавірусної інфекції

черевного тифу

Їх можна зробити за власний кошт, виняток – це Covid-19.

Нагадуємо, що під час війни підвищується ризик виникнення та поширення інфекційних захворювань.

Особливо вразливі діти та дорослі, які взагалі не вакциновані або через певні причини не зробили цього вчасно.

Надолужити пропущені щеплення можна в комунальних та приватних медичних закладах, що надають первинну медичну допомогу, а також у лікарів-ФОП, які підписали договір з НСЗУ.

Отримати послугу може будь-хто, у кого є декларація з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром.