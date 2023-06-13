Назва нового мобільного застосунку Vaccination Notes перекладається, як Примітки до вакцинації. Його створили для того, щоб тримати всі дані про зроблені щеплення в одному місці, завжди під рукою, надавати корисну інформацію про вакцинацію і нагадувати про необхідне чергове щеплення.
Поки що застосунок доступний тільки на iOS, але розробники обіцяють, що в майбутньому обов’язково зроблять версію і для Android.
Ті, хто завантажить застосунок у свій гаджет, отримають всю інформацію про щеплення. І не загальну, а ту, що стосується конкретно власника. Які щеплення для нього обов’язкові, а які рекомендовані і чому.
Тут же можна буде знайти відповіді на поширені (та не дуже) питання про вакцинацію, у тому числі для дітей. А також багато іншого.
Щоб ви не пропустили чергову вакцинацію, застосунок турботливо нагадає, що підходить термін.
Команда працювала над цим застосунком понад пів року — і тепер чекатиме зауважень і пропозицій користувачів щодо покращення роботи Vaccination Notes.
Джерело: Бережи себе