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Вакцинація

Які щеплення і коли робити: новий застосунок нагадає, пояснить і збереже всі дані про вакцинування

13 Червня 2023, 11:58
Валентина Андрейко журналістка
жіночі руки, мобілка
Джерело: Pixabay

Назва нового мобільного застосунку Vaccination Notes перекладається, як Примітки до вакцинації. Його створили для того, щоб тримати всі дані про зроблені щеплення в одному місці, завжди під рукою, надавати корисну інформацію про вакцинацію і нагадувати про необхідне чергове щеплення.

Поки що застосунок доступний тільки на iOS, але розробники обіцяють, що в майбутньому обов’язково зроблять  версію і для Android.

Ті, хто завантажить застосунок у свій гаджет, отримають всю інформацію про щеплення. І не загальну, а ту, що стосується конкретно власника. Які щеплення для нього обов’язкові, а які рекомендовані і чому.

Тут же можна буде знайти відповіді на поширені (та не дуже) питання про вакцинацію, у тому числі для дітей. А також багато іншого.

Щоб ви не пропустили чергову вакцинацію, застосунок турботливо нагадає, що підходить термін.

Команда працювала над цим застосунком понад пів року — і тепер чекатиме зауважень і пропозицій користувачів щодо покращення роботи Vaccination Notes.

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Джерело: Бережи себе

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Вакцинація Мобільний додаток Щеплення
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