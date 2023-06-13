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Вакцинация

Какие прививки и когда делать: новое приложение напомнит, объяснит и сохранит все данные о вакцинации

13 июня 2023, 11:58
Валентина Андрейко журналіст
жіночі руки, мобілка
Источник: Pixabay

Название нового мобильного приложения Vaccination Notes переводится, как Примечания к вакцинации. Его создали для того, чтобы держать все данные о сделанных прививках в одном месте, под рукой, предоставлять полезную информацию о вакцинации и напоминать о необходимой очередной прививке.

Пока что приложение доступно только на iOS, но разработчики обещают, что в будущем обязательно сделают версию и для Android.

Те, кто загрузит приложение в свой гаджет, получат всю информацию о прививках. И не общую, а ту, что касается конкретно владельца. Какие прививки для него обязательны, а какие рекомендованы и почему.

Здесь же можно будет найти ответы на распространенные (и не очень) вопросы о вакцинации, в том числе для детей. А также многое другое.

Чтобы не вы пропустили очередную вакцинацию, приложение заботливо напомнит, что подходит срок.

Команда работала над этим приложением более полугода — и теперь будет ждать замечаний и предложений пользователей по улучшению работы Vaccination Notes.

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Источник: Бережи себе

Теги
Вакцинация Мобільний додаток Прививка
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