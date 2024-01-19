Китай расшифровал, но не обнародовал две недели структуру коронавируса Covid-19. Всех, в том числе ВОЗ, уверяли, что это просто вирусная пневмония.

Последние обнародованные документы показывают, что в Пекине загрузили почти полную последовательность структуры вируса в правительственную базу данных 28 декабря 2019 года.

Две недели могли стать судьбоносными

В это время ученые и правительства во всем мире пытались понять таинственную болезнь, которую впоследствии назвали Covid-19, и которая вскоре убьет миллионы людей, а заболеют гораздо больше.

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Имея информацию, китайские чиновники все еще публично называли вспышку заболевания в Ухане вирусной пневмонией неизвестного происхождения. Не был закрыт и оптовый рынок морепродуктов Хуанань, место, где впервые обнаружили вспышку.

Китай поделился последовательностью вируса с ВОЗ только через две недели — 11 января 2020 года.

Более того, 3 января 2020 года китайские специалисты встретились с представителями ВОЗ в Пекине, но не раскрыли, что новая болезнь вызвана именно коронавирусом, о чем они уже знали.

Дополнительные две недели могли помочь международному медицинскому сообществу точно определить, как распространяется Covid-19, разработать медицинскую защиту и начать создание возможной вакцины, говорят специалисты.

Можно ли доверять научным данным из Китая

Открытие того, что исследователь в государственной китайской лаборатории выделил и нанес на карту вирус задолго до того, как Пекин публично объявил об этом, показывает, что нельзя доверять любым из так называемых фактов или данных, предоставленных Китаем. И ставит под серьезное сомнение легитимность любых научных теорий, основанных на такой информации. Об этом заявила Кэти Макморрис Роджерс, председатель комиссии от республиканцев.

— Получение информации о вирусе на две недели раньше помогло бы на ранних стадиях вспышки ввести более эффективный режим тестирования, — сказал Ричард Эбрайт, микробиолог из Рутгерского университета.

Вирусологи из онкологического центра Фреда Хатчинсона предположили, что публичное обнародование последовательности могло бы на несколько недель ускорить разработку вакцин против Covid-19, которые впоследствии спасали тысячи жизней еженедельно только в Соединенных Штатах.