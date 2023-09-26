В 2017 году в обновленную версию военной стратегии национальной обороны Китая был добавлен раздел о биологической войне, в котором отмечалась важность “конкретных этнических генетических атак” в будущих войнах.

— Это может быть точная, целенаправленная атака, уничтожающая расу, конкретную группу людей или конкретного человека, — говорится в статье, опубликованной в государственных СМИ в марте 2020 года доцентом Кан Яову.

Правда, несколько китайских военных ученых объясняют, что имеется в виду контекст сдерживания.

В январе 2020 года, на фоне быстрого распространения Covid-19 по планете, китайская компания BGI представила новый портативный центр тестирования на коронавирус, получивший название Хо-Янь — Огненный глаз на английском языке.

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Название происходит от мифического китайского короля-обезьяны, который мог видеть сквозь маскировку и выявлять самозванцев в королевском дворце.

Сейчас китайские лаборатории Fire-Eye, десятки которых были подарены или проданы зарубежным странам во время пандемии, привлекают внимание западных спецслужб на фоне растущего беспокойства по поводу намерений Китая.

Некоторые аналитики воспринимают щедрость Китая как часть глобальной попытки получить доступ к новым источникам весьма ценных данных о ДНК человека в странах по всему миру.

По словам представителей разведки США и Запада, эти усилия по сбору данных, продолжающиеся уже более десяти лет, включали в себя приобретение американских генетических компаний, а также сложные хакерские операции.

— Covid-19 стал дверью для китайских компаний и институтов, — сказал один из старших аналитиков американской разведки.

В условиях пандемии лаборатории Fire-Eye быстро распространились на четыре континента и в более чем 20 стран, от Канады и Латвии до Саудовской Аравии, от Эфиопии и Южной Африки до Австралии.

Теперь в BGI создан Китайский национальный банк генов, который включает генетические данные, полученные от миллионов людей по всему миру. В том числе, перехваченные хакерами частные медицинские данные, включая данные ДНК, более чем 80 млн американцев.

Китайские ученые и военные также привлекли внимание, обсуждая возможность создания биологического оружия, которое когда-нибудь могло бы быть нацелено на население на основе их генов.

Генетическое оружие пока рассматривается экспертами в лучшем случае как отдаленная перспектива и часть дискуссий.

Но Китай объявил о планах стать мировым лидером в области биотехнологий к 2035 году и рассматривает генетическую информацию – иногда называемую новым золотом – как важнейший ингредиент научной революции.

В 2015 году Пекин запустил программу стоимостью $9 млд, призванную сделать Китай мировым лидером в области генетических наук, начиная с масштабных усилий по сбору и анализу человеческой ДНК.

Вооруженные силы Китая также проявляют повышенный интерес к генетическим наукам.

Китай заявляет, что у него нет генно-инженерного биологического оружия и нет планов по его созданию. Но видные военные чиновники публично заявляли, что оружие, основанное на генетике, неизбежно.

Сможет ли генетика стать основой будущего оружия, остается предметом спекуляций. Многие эксперты полагают, что биологическое оружие, которое выбирает цели на основе состава их ДНК, сегодня технически неосуществимо и, возможно, не будет таковым в течение многих лет или, возможно, десятилетий.

Но всеохватывающая работа Китая по сбору ДНК упоминались администрациями Трампа и Байдена в связи с внесением китайских биотехнологических компаний в черный список.