У 2017 році до оновленої версії військової стратегії національної оборони Китаю було додано розділ про біологічну війну, в якому наголошувалося на важливості “конкретних етнічних генетичних атак” у майбутніх війнах.

– Це може бути точна, цілеспрямована атака, що знищує расу, конкретну групу людей або конкретну людину, – ідеться в статті, опублікованій у державних ЗМІ в березні 2020 року доцентом Кан Яову.

Щоправда, декілька китайських військових пояснюють, що мається на увазі контекст стримування.

У січні 2020 року, на тлі швидкого поширення Covid-19 планетою, китайська компанія BGI презентувала новий портативний центр тестування на коронавірус, що отримав назву Хо-Янь – Вогняне око англійською мовою.

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Назва походить від міфічного китайського короля-мавпи, який міг бачити крізь маскування і виявляти самозванців у королівському палаці.

Зараз китайські лабораторії Fire-Eye, десятки яких були подаровані або продані зарубіжним країнам під час пандемії, привертають увагу західних спецслужб на тлі занепокоєння з приводу намірів Китаю.

Деякі аналітики сприймають щедрість Китаю як частину глобальної спроби отримати доступ до нових джерел вельми цінних даних про ДНК людини в країнах по всьому світу.

– Covid-19 став дверима для китайських компаній та інститутів, – сказав один зі старших аналітиків американської розвідки.

В умовах пандемії лабораторії Fire-Eye швидко поширилися на чотири континенти і більш ніж у 20 країн, від Канади і Латвії до Саудівської Аравії, від Ефіопії і Південної Африки до Австралії.

За словами представників розвідки США і Заходу, ці зусилля зі збору даних, що тривають уже понад десять років, охоплювали і придбання американських генетичних компаній, а також складні хакерські операції.

Зокрема, йдеться про перехоплені хакерами приватні медичні дані, включно з даними ДНК, більш ніж 80 млн американців.

Тепер у BGI створено Китайський національний банк генів, який містить генетичні дані, отримані від мільйонів людей по всьому світу.

Китайські вчені та військові також привернули увагу, обговорюючи можливість створення біологічної зброї, яка коли-небудь могла б бути націлена на людей тих чи інших етнічних груп на основі їхніх генів.

Генетична зброя поки що розглядається експертами в кращому разі як віддалена перспектива і частина дискусій.

Але Китай оголосив про плани стати світовим лідером у галузі біотехнологій до 2035 року і розглядає генетичну інформацію – іноді звану новим золотом – як найважливіший інгредієнт наукової революції.

У 2015 році Пекін запустив програму вартістю $9 млд, покликану зробити Китай світовим лідером у галузі генетичних наук, починаючи з масштабних зусиль зі збору та аналізу людської ДНК.

Збройні сили Китаю також виявляють підвищений інтерес до генетичних наук.

Китай заявляє, що у нього немає генно-інженерної біологічної зброї і немає планів щодо її створення. Але великі військові чиновники публічно заявляли, що зброя, заснована на генетиці, неминуча.

Чи зможе генетика стати основою майбутньої зброї, залишається предметом спекуляцій. Багато експертів вважають, що біологічна зброя, яка обирає цілі на основі складу їхньої ДНК, сьогодні технічно нездійсненна і, можливо, не буде такою протягом багатьох років, а, можливо, десятиліть.

Але всеосяжна робота Китаю зі збору ДНК згадувалася адміністраціями Трампа і Байдена у зв’язку з внесенням китайських біотехнологічних компаній до чорного списку.