Китай розшифрував, але не оприлюднював два тижні структуру коронавірусу Covid-19. Усіх, у тому числі ВООЗ, запевняли, що це просто вірусна пневмонія.

Останні оприлюднені документи показують, що у Пекіні завантажили майже повну послідовність структури вірусу в урядову базу даних 28 грудня 2019 року.

Два тижні могли стати доленосними

У цей час учені та уряди в усьому світі намагалися зрозуміти таємничу хворобу, яку згодом назвали Covid-19, і яка незабаром уб’є мільйони людей, захворіють набагато більше.

Зараз дивляться

Маючи інформацію, китайські чиновники все ще публічно називали спалах захворювання в Ухані вірусною пневмонією невідомого походження. Не був закритий і оптовий ринок морепродуктів Хуанань, місце, де вперше виявили спалах.

Китай поділився послідовністю вірусу з ВООЗ лише через два тижні – 11 січня 2020 року.

Більше того, 3 січня 2020 року китайські фахівці зустрілися з представниками ВООЗ в Пекіні, але не розкрили, що нова хвороба викликана саме коронавірусом, про що вони вже знали.

Додаткові два тижні могли допомогти міжнародній медичній спільноті точно визначити, як поширюється Covid-19, розробити медичний захист і почати розробку можливої ​​вакцини, кажуть фахівці.

Чи можна довіряти науковим даним з Китаю

Відкриття того, що дослідник у державній китайській лабораторії виділив і наніс на карту вірус задовго до того, як Пекін публічно оголосив про це, показує, що не можна довіряти будь-яким із так званих фактів або даних, наданих Китаєм. І ставить під серйозний сумнів легітимність будь-яких наукових теорій, заснованих на такій інформації. Про це заявила Кеті Макморріс Роджерс, голова комісії від республіканців.

– Отримання інформації про вірус на два тижні раніше допомогло б уже на ранніх стадіях запровадити більш ефективний режим тестування, – сказав Річард Ебрайт, мікробіолог з Рутгерського університету.

Вірусологи з онкологічного центру Фреда Гатчинсона припустили, що публічне оприлюднення послідовності могло б на кілька тижнів прискорити розробку вакцин проти Covid-19, які потім рятували тисячі життів щотижня лише в Сполучених Штатах.