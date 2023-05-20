Ранее считалось, что ритуал поцелуя в губы был проявлением интимных чувств и впервые появился в Индии в 1500 году до нашей эры.

Однако, изучая древние манускрипты, датские ученые пришли к выводу, целоваться человечество начало значительно раньше. В Месопотамии, на территориях реками Тигр и Евфрат, ныне принадлежащих Ираку и Сирии.

Упоминания об интимных поцелуях впервые встречаются в древних месопотамских текстах, датированных 2500 годом до нашей эры.

Эти памятки изучали и раньше, но, как оказалось, недостаточно тщательно. Датские ученые смогли привести неопровержимые доказательства того, что целоваться человечество начало в глубокой древности.

Исследователи пришли также к неутешительному выводу, что именно с тех пор началось распространение по миру вируса герпеса и возбудителей дифтерии.

Первые массовые случаи заболевания обеими болезнями совпадают во времени с появлением привычки целоваться в губы.

Источник: Science