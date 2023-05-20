Раніше вважалося, що ритуал поцілунку в губи був проявом інтимних почуттів і уперше з’явився в Індії в 1 500 році до нашої ери.

Проте вивчаючи древні манускрипти, данські вчені дійшли висновку, що цілуватися людство почало значно раніше. В Месопотамії, на територіях річками Тигр і Євфрат, що нині належать Іраку та Сирії.

Згадки про інтимні поцілунки вперше трапляються в стародавніх месопотамських текстах, датованих 2 500 роком до нашої ери.

Ці пам’ятки вивчали і раніше, але, як виявилося, недостатньо ретельно. Данські вчені змогли навести неспростовні докази того, що цілуватися людство почало у сиву давнину.

Дослідники дійшли також до невтішного висновку, що саме відтоді почалось поширення світом вірусу герпесу і збудників дифтерії.

Перші масові випадки захворювання обома хворобами збігаються в часі з появою звички цілуватися в губи.

Джерело: Science