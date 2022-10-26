Большое исследование показывает, что среди тех, кто бросил курить до 35 лет, уровень смертности в течение определенного периода времени такой же, как и у тех, кто вообще никогда не курил.

Исследование показало, что бросившие курить позже все еще видели значительные преимущества, но уровень их смертности превышал уровень смертности тех, кто бросил курить до 35 лет.

Например, те, кто бросил курить в период от 35 до 44 лет, продемонстрировали на 21 процент более высокий уровень смертности по какой-либо причине по сравнению с теми, кто никогда не курил. А бросившие курить в возрасте от 45 до 54 лет продемонстрировали на 47 процентов более высокий уровень смертности от всех причин.

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Это третье обширное исследование, которое предполагает, что 35 лет может быть оптимальным возрастом для того, чтобы бросить курить, особенно для тех, кто начинает курить в молодом возрасте.

Наличие крайнего срока в 35 лет может являться потенциальной мотивацией для молодых курильщиков, пытающихся бросить курить.

Но, конечно, не все потеряно после 35 лет – как показывает исследование, прекращение курения в старшем возрасте все равно снижает риск смерти, но не столь резко.

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Исследование показывает, что отказ от курения значительно снижает риск ранней смерти, особенно если вы это делаете в молодом возрасте.

Источник: ScienceAlert