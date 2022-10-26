Велике дослідження показує, що серед тих, хто кинув курити до 35 років, рівень смертності протягом певного періоду часу такий самий, як і у тих, хто взагалі ніколи не курив.

Дослідження показало, що ті, хто кинув палити пізніше, все ще бачили значні переваги, але рівень їх смертності перевищував рівень смертності тих, хто кинув палити до 35 років.

Наприклад, ті, хто кинув палити у період від 35 до 44 років, продемонстрували на 21 відсоток вищий рівень смертності з будь-якої причини порівняно з тими, хто ніколи не курив. А ті, хто кинув палити у віці від 45 до 54 років, продемонстрували на 47 відсотків вищий рівень смертності від усіх причин.

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Це третє велике дослідження, яке припускає, що 35 років може бути оптимальним віком для того, щоб кинути палити, особливо для тих, хто починає палити в молодому віці.

Наявність крайнього терміну у 35 років може бути потенційною мотивацією для молодих курців, які намагаються кинути палити.

Але, звісно, ​​не все втрачено після 35 років – як показує дослідження, припинення куріння у старшому віці все одно знижує ризик смерті, але не настільки різко.

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Дослідження показує, що відмова від куріння значно знижує ризик ранньої смерті, особливо якщо ви робите це в молодому віці.

Джерело: ScienceAlert