Когда украинцы могут рассчитывать на получение бустерной дозы Covid-вакцины? Каковы первоочередные задачи Минздрава по защите граждан от смертельно опасного вируса? Когда ждать в Украине очередную волну заболеваемости коронавирусом? На эти вопросы министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ответил в интервью одному из украинских изданий.

Комментируя вопрос о времени получения украинцами третьей бустерной дозы Covid-вакцины, министр ответил, что Украина к этому шагу в принципе готова. Ведь вакцин хватает.

Кроме того, Министерство здравоохранения уже подписало контракты на поставки на следующий год. То есть вакцинальных препаратов хватит и для бустерной, и, в случае необходимости, для полного цикла ревакцинации еще двумя дозами.

— Но ВОЗ призывает не делать бустерные дозы, а вакцинировать как можно больше населения, чтобы приостановить активную циркуляцию вируса. Цель 2021 года — вакцинировать 40% населения планеты, — отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что через 2-3 недели в Украине двумя дозами будет вакцинировано 40% взрослого населения. Но поставлена цель увеличения количества украинцев, вакцинированных по крайней мере первой дозой до 70%. Потому что это все равно защита против тяжелого течения Covid-19.

Пока не до бустеров

Прокомментировал министр и вопрос о рекомендациях Европейского центра профилактики и контроля заболевания, в соответствии с которыми бустерные дозе следует вводить через полгода после двухдозовой вакцинации, потому что за этот срок иммунная защита снижается.

— Центр давал эти рекомендации для стран ЕС с уровнем вакцинации по крайней мере одной дозой в районе 80%. Он не выдавал эти рекомендации, когда вакцинировано одной дозой лишь 40% населения, — отметил Виктор Ляшко.

Он еще раз подчеркнул, что чем больше людей охвачено, по крайней мере, одной дозой вакцины, тем лучше для системы здравоохранения в части уменьшения нагрузки по госпитализации больных коронавирусной инфекцией.

По словам министра, приоритеты сейчас должны быть расставлены на вакцинации людей, которые вообще не прививались. Для того, чтобы количество иммунизированных людей было больше.

— У меня просьба: если мы так хотим защитить украинцев, то давайте делать с вами одно дело — просить и убеждать тех, кто еще не пришел на прививку, — призвал глава Минздрава.

По его словам, в Украине таких более 10 млн. Вакцинировать этих людей, собственно, и означает нашу защиту от смертельного вируса, защиту наших родных.

Потому что тогда мы уменьшим циркуляцию вируса, защитим наших родителей от того, что им в определенный период могут не оказать помощь. Вот это надо понять, а не заниматься эгоизмом — мне по барабану, что будет происходить в стране, мне надо бустерную дозу, подчеркнул Виктор Ляшко.

Когда ждать следующую волну

По словам министра, на получение бустерной дозы украинцы могут рассчитывать в январе-феврале 2022 года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов.

— Если первой прививкой будут вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50% украинцев, я, как министр здравоохранения, сразу приму решение и мы запустим бустерное вакцинирование, — пообещал Виктор Ляшко.

Он также отметил, что новую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому.