Коли українці можуть розраховувати на отримання бустерної дози Covid-вакцини? Які першочергові завдання МОЗ по захисту громадян від смертельно небезпечного вірусу? Коли чекати в Україні чергову хвилю захворюваності на коронавірус? На ці питання міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко відповів в інтерв’ю одному з українських видань.

Коментуючи питання щодо часу отримання українцями третьої бустерної дози Covid-вакцини, міністр відповів, що Україна до цього кроку в принципі готова. Адже вакцин вистачає.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я уже підписало контракти на поставки на наступний рік. Тобто вакцинальних препаратів вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами.

– Але ВООЗ закликає не робити бустерні дози, а вакцинувати якомога більше населення, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу. Мета 2021 року – вакцинувати 40% населення планети, – зазначив Віктор Ляшко.

Він додав, що через 2-3 тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але ж поставлена мета збільшення кількості українців, вакцинованих принаймні першої дозою до 70%. Бо це все одно захист проти тяжкого перебігу Covid-19.

Наразі не до бустерів

Прокоментував міністр і питання щодо рекомендацій Європейського центру з профілактики та контролю захворювання, згідно з якими бустерні дозі треба вводи через півроку після дводозової вакцинації, тому що за цей термін імунний захист знижується.

– Центр давав ці рекомендації для країн ЄС з рівнем вакцинації принаймні однією дозою в районі 80%. Він не видавав ці рекомендації, коли вакциновано однією дозою лише 40 % населення, – зауважив Віктор Ляшко.

Він ще раз наголосив, що чим більше людей охоплено принаймні однією дозою вакцини, тим краще для системи охорони здоров’я в частині зменшення навантаження по госпіталізації хворих на коронавірус.

За словами міністра, пріоритети зараз повинні бути розставлені для вакцинації людей, які взагалі не щепилися. Для того, щоб кількість імунізованих людей була більшою.

– У мене прохання: якщо ми так хочемо захистити українців, то давайте робити з вами одну річ – просити й переконувати тих, хто ще не прийшов на щеплення, – закликав очільник Мінздраву.

За його словами, в Україні таких понад 10 млн. Вакцинувати цих людей, власне, і означає наш захист від смертельного вірусу, захист наших рідних.

Бо тоді ми зменшимо циркуляцію вірусу, захистимо наших батьків від того, що їм у певний період можуть не надати допомогу. Оце треба зрозуміти, а не займатися егоїзмом – мені по барабану, що буде відбуватися в країні, мені треба бустерну дозу, наголосив Віктор Ляшко.

Коли чекати на наступну хвилю

За словами міністра, на отримання бустерної дози українці можуть розраховувати в січні-лютому 2022 року. Можливо, і раніше. Це залежить від багатьох факторів.

– Якщо першим щепленням будуть вакциновані принаймні 60% або двома дозами 50% українців, я, як міністр охорони здоров’я, відразу ухвалю рішення і запустимо бустерне вакцинування, – пообіцяв Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що нову хвилю захворюваності на коронавірус можна очікувати на кінець січня-лютий-березень. Якщо ніякі інші мутації не призведуть до іншого.