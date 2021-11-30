Испорченными уже сейчас числятся более 400 тыс. доз этой вакцины. 30 ноября к ним добавится еще определенное количество доз.

В декабре текущего года в Украине планируют централизованно утилизировать всю вакцину AstraZeneca, у которой закончился срок годности.

— Вакцина AstraZeneca (с истекшим сроком годности) по состоянию на 29.11.2021 в количестве 408 216 доз находится на карантине на региональных складах. После окончания срока годности вакцины AstraZeneca (со сроком годности до 30.11.2021) в декабре 2021 года запланировано провести централизованную утилизацию всей вакцины с истекшим сроком годности, — говорится в ответе на запрос одного из информационных агентств.

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Минздрав также сообщает, что в июле 2021 года проведено служебное расследование в отношении партии вакцины Comirnaty/Pfizer (9 360 доз), которая в связи с нарушением холодовой цепи при транспортировке была признана непригодной для использования. Вакцину предложено не использовать .

— Вакцина Comirnaty, которая была признана непригодной для использования, перемещена на карантин на государственное предприятие “Укрмедпостач“ Министерства здравоохранения Украины, которое является ответственным за утилизацию вакцины. Вакцина по состоянию на 29.11.2021 не утилизирована, проводятся следственные действия, — отмечается в ответе на запрос.

В Минздраве сообщили, что, согласно оперативным данным мониторинга вакцинальной кампании от Covid-19 в Украине, по состоянию на 28 ноября 2021 года от начала кампании: