Владелец немецкого аэропорта прививал людей самодельной вакциной

Владелец аэропорта немецкого города Любек, доктор медицины Винфрид Штекер самовольно открыл пункт вакцинации от коронавируса препаратом собственного производства.

Прививка, разработанная предпринимателем в 2020 году, до сих пор не зарегистрирована в Германии.

В результате сотрудники закрыли пункт вакцинации, а неизвестный препарат был изъят для проведения экспертизы.

К моменту прибытия правоохранителей возле кабинета, где прививали добровольцев, собралось более 150 человек, еще около 80 жителей Германии выстроились в очередь в самом здании аэропорта.

Кроме того, неизвестный препарат уже успели вколоть полусотне людей.

Сам Штекер утверждает, что благодаря его вакцине организм человека вырабатывает высокий уровень антител против коронавируса у 90% привитых, при этом практически не имеет побочных эффектов.

При этом еще в прошлом году предприниматель вколол себе несколько доз собственного препарата, чтобы проверить его безопасность и эффективность. После этого он обратился к иммунологам известной клиники Шарите, а также в Университет Бонна, чтобы проверить результат.

В этих учреждениях подтвердили, что организм Штекера действительно содержит высокий уровень антител.

Предприниматель решил зарегистрировать свой препарат, для чего отправил запрос для испытаний на добровольцах в Институт Пауля Эрлиха.

После этого владельца аэропорта заподозрили в нарушении закона о лекарственных средствах и завели на него уголовное дело.

Источник: Die Welt