Власник німецького аеропорту прищеплював людей саморобною вакциною

Власник аеропорту німецького міста Любек доктор медицини Вінфрід Штекер самовільно відкрив пункт вакцинації від коронавірусу препаратом власного виробництва.

Препарат, розроблений підприємцем у 2020 році, досі не зареєстрований у Німеччині.

Внаслідок цього співробітники закрили пункт вакцинації, а невідомий препарат було вилучено для проведення експертизи.

На момент прибуття правоохоронців біля кабінету, де прищеплювали добровольців, зібралося понад 150 осіб, ще близько 80 мешканців Німеччини вишикувалися у чергу у будівлі аеропорту.

Крім того, невідомий препарат вже встигли вколоти півсотні людей.

Сам Штекер стверджує, що завдяки його вакцині організм людини виробляє високий рівень антитіл проти коронавірусу у 90% щеплених, і він практично не має побічних ефектів.

При цьому ще минулого року підприємець вколов собі кілька доз власного препарату, щоб перевірити його безпеку та ефективність. Після цього він звернувся до імунологів відомої клініки Шаріте, а також до Університету Бонна, щоб перевірити результат.

У цих установах підтвердили, що організм Штекера справді містить високий рівень антитіл.

Підприємець вирішив зареєструвати свій препарат, для чого надіслав запит для випробувань на добровольцях до Інституту Пауля Ерліха.

Після цього власника аеропорту запідозрили у порушенні закону про лікарські засоби та завели на нього кримінальну справу.

Джерело: Die Welt