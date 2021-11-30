У грудні поточного року в Україні планують централізовано утилізувати всю вакцину AstraZeneca, термін придатності якої закінчився.

Зіпсованими вже зараз вважаються понад 400 тис. доз цієї вакцини. 30 листопада до них додасться ще певна кількість доз.

– Вакцина AstraZeneca (термін придатності якої закінчився) станом на 29.11.2021 в кількості 408 216 доз знаходиться на карантині на регіональних складах. Після закінчення терміну придатності вакцини AstraZeneca (з терміном придатності до 30.11.2021) у грудні 2021 року заплановано провести централізовану утилізацію всієї вакцини зі строком придатності, що закінчився, — йдеться у відповіді на запит одного з інформаційних агентств.

МОЗ також повідомляє, що в липні 2021 року проведено службове розслідування щодо партії вакцини Comirnaty/Pfizer (9 360 доз), яка через порушення холодового ланцюга при транспортуванні була визнана непридатною для використання. Вакцину запропоновано не використовувати.

– Вакцину Comirnaty, яку було визнано непридатною для використання, переміщено на карантин на державне підприємство Укрмедпостач Міністерства охорони здоров’я України, яке є відповідальним за утилізацію вакцини. Вакцину станом на 29.11.2021 не утилізовано, проводяться слідчі дії, – зазначають у відповідь на запит.

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У МОЗ повідомили, що, згідно з оперативними даними моніторингу вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні, станом на 28 листопада 2021 року від початку кампанії: