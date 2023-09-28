Многие любят пить пиво вечером или на выходных, чтобы расслабиться и отдохнуть. Однако знаете ли вы, что ваша страсть на самом деле может быть полезной для вас?

Эксперты рассказали, что пиво, употребляемое в умеренных количествах, может принести много преимуществ для здоровья: от улучшения здоровья кишечника до укрепления костей и уменьшения стресса.

1. Зарегистрированный диетолог BANT Ева Хамфрис рассказала, что сырое пиво полезно для кишечника из-за своей ферментированности.

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Однако, алкоголь может иметь и негативное влияние на здоровье кишечника, поэтому лучше выбирать сырое, непастеризованное пиво или эль.

2. Доктор Лоуренс Каннингем из UK Care Guide указывает, что пиво является источником диетического кремния, который помогает укреплению костей.

3. Ингредиенты пива, такие как ячмень и хмель, содержат антиоксиданты, которые помогают защитить организм от воздействия свободных радикалов и могут предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета и некоторых видов рака.

4. Пиво содержит витамины группы В, которые играют важную роль в способности организма производить новые клетки. Также оно содержит минералы, такие как кальций, медь, железо и магний.

5. Хмель в пиве может помочь предотвратить вымывание кальция из костей, уменьшая риск остеопороза и камней в почках.

6. Пиво в умеренных количествах может положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, увеличивая уровень “хорошего” холестерина и предотвращая болезни сердца.

7. Фитоэстрогены в пиве могут облегчить симптомы менопаузы, хотя важно употреблять пиво с осторожностью, поскольку большие дозы могут усилить симптомы.

8. Пиво содержит калий, который помогает уменьшить стресс и поддерживать общее здоровье.

Потребление пива в умеренных количествах может иметь полезное влияние на здоровье, но злоупотребление алкоголем следует избегать, так как будут проявляться только обратные эффекты.