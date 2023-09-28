Багато хто любить пити пиво ввечері чи на вихідних, щоб розслабитися та відпочити. Однак чи знаєте ви, що ваша пристрасть насправді може бути корисною для вас?

Експерти розповіли, що пиво, вживане в помірних кількостях, може принести багато переваг для здоров’я: від покращення здоров’я кишечника до зміцнення кісток і зменшення стресу.

1. Зареєстрований дієтолог BANT Єва Гамфріс розповіла, що сире пиво корисне для кишківника через свою ферментованість.

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Однак, алкоголь може мати і негативний вплив на здоров’я кишківника, тому краще вибирати сире, непастеризоване пиво або ель.

2. Доктор Лоуренс Каннінгем з UK Care Guide вказує, що пиво є джерелом дієтичного кремнію, який допомагає зміцненню кісток.

3. Інгредієнти пива, як-от ячмінь і хміль, містять антиоксиданти, які допомагають захистити організм від впливу вільних радикалів та можуть запобігти розвитку серцево-судинних захворювань, ожиріння, діабету та деяких видів раку.

4. Пиво містить вітаміни групи В, які грають важливу роль у здатності організму виробляти нові клітини. Також воно містить мінерали, зокрема кальцій, мідь, залізо і магній.

5. Хміль у пиві може допомогти запобігти вимиванню кальцію з кісток, зменшуючи ризик остеопорозу та каменів у нирках.

6. Пиво в помірних кількостях може позитивно впливати на серцево-судинну систему, збільшуючи рівень “хорошого” холестерину та запобігаючи хворобам серця.

7. Фітоестрогени в пиві можуть полегшити симптоми менопаузи, хоча важливо вживати пиво з обережністю, оскільки великі дози можуть підсилити симптоми.

8. Пиво містить калій, який допомагає зменшити стрес та підтримувати загальне здоров’я.

Споживання пива в помірних кількостях може мати корисний вплив на здоров’я, але зловживання алкоголем варто уникати, тому що проявлятимуться лише зворотні ефекти.