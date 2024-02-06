Эпидемиолог и профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор рассказал, что консервированные овощи лучше подходят для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем свежие плоды.

Свежие не значит лучше

— Я всегда думал, что свежее значит лучше, но я понял, что это не так, — признался Спектор своим более чем 580 тыс. подписчикам в Instagram.

По словам врача, одним из примеров этого являются консервированные помидоры, которые могут помочь защитить от смертельных заболеваний, таких как инсульт, болезни сердца и рак.

Дело в том, что, по словам Тима, консервированные помидоры являются основным источником ликопина — формы каротина.

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Что подтвердили ученые

При этом эксперт сослался на научный обзор, опубликованный в журнале Рак простаты и заболевания простаты в 2018 году.

Анализ исследований с участием более 260 тыс. участников показал, что более высокое общее потребление томатов связано со снижением риска рака простаты.

Ученые заявили, что это конкретно связано с томатными продуктами, вареными помидорами и соусами. Однако ни одна из этих ассоциаций не была обнаружена для сырых томатов.

Другое исследование 2019 года пришло к выводу, что высокая концентрация ликопина в сыворотке связана со значительным снижением риска инсульта (26%), смертности (37%) и сердечно-сосудистых заболеваний (14%).

Противораковые свойства

А в более недавнем систематическом обзоре, опубликованном в 2022 году, было проанализировано 72 исследования ликопина на людях и животных. Было обнаружено, что 70% научных работ подтвердили противораковые свойства ликопина.

Другая полезная заморозка

Кроме того, Спектор добавил, что замороженный горох на самом деле сохраняет больше витамина С, чем его свежий аналог. А замороженный шпинат помогает усваивать больше железа, чем свежий.

Источник: Express