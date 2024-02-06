Епідеміолог і професор Королівського коледжу Лондона Тім Спектор розповів, що консервовані овочі краще підходять для зниження ризику розвитку серцево-судинних захворювань, ніж свіжі плоди.

Свіжі не означає кращі

– Я завжди думав, що свіже означає краще, але я зрозумів, що це не так, – зізнався Спектор своїм більш ніж 580 тис. підписникам в Instagram.

За словами лікаря, одним із прикладів цього є консервовані помідори, які можуть допомогти захистити від смертельних захворювань, як-от інсульт, хвороби серця і рак.

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Річ у тім, що, за словами Тіма, консервовані помідори є основним джерелом лікопіну – форми каротину.

Що підтвердили вчені

Експерт посилається на науковий огляд, опублікований у журналі Рак простати і захворювання простати 2018 року.

Аналіз досліджень за участю понад 260 тис. учасників показав, що більше загальне споживання томатів пов’язане зі зниженням ризику раку простати.

Вчені заявили, що це конкретно пов’язано з томатними продуктами, вареними помідорами і соусами. Однак жодної з цих асоціацій не було виявлено для сирих томатів.

Інше дослідження 2019 року дійшло висновку, що висока концентрація лікопіну в сироватці пов’язана зі значним зниженням ризику інсульту (26%), смертності (37%) і серцево-судинних захворювань (14%).

Протиракові властивості

А в недавньому систематичному огляді, опублікованому 2022 року, було проаналізовано 72 дослідження лікопіну на людях і тваринах. Було виявлено, що 70% наукових робіт підтвердили протиракові властивості лікопіну.

Інша корисна заморозка

Крім того, Спектор додав, що заморожений горох насправді зберігає більше вітаміну С, ніж його свіжий аналог. А заморожений шпинат допомагає засвоювати більше заліза, ніж свіжий.

Джерело: Express