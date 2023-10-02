Лікар Майкл Мослі в коментарі популярному британському онлайн-виданню пояснив, у якому вигляді найкраще вживати помідори, щоб вони перетворилися на засіб захисту від раку грудей і простати.

Засновник дієти Fast 800 і прихильник дієти 5:2 заявив, що нам усім слід їсти більше помідорів, особливо варених, через їхні протиракові властивості.

Річ у тім, що, за словами Мослі, помідори сповнені протиракового антиоксиданту, відомого як лікопін. А приготування помідорів може допомогти зруйнувати клітинні стінки ягоди, роблячи лікопін більш доступним для нашого організму.

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– Є деякі переконливі докази, що пов’язують споживання помідорів, особливо варених, зі зниженням ризику раку простати, – каже експерт.

Тут Мослі посилається на твердження американського професора Річарда ван Брімена з Університету штату Орегон, який заявив, що лікопін як антиоксидант настільки потужний, що може допомогти запобігти раку на початковому етапі.

Мослі додав, що за останні 20 років було проведено досить багато досліджень щодо того, чи має лікопін протиракові властивості.

Так, результати одного з наукових експериментів засвідчили, що у чоловіків, які їли найбільше лікопіну у вигляді томатного соусу, томатної пасти і свіжих помідорів, спостерігався найнижчий рівень захворюваності на рак простати.

– Також було отримано деякі дуже хороші дані, які дають змогу припустити, що лікопін може допомогти жінкам у профілактиці раку молочної залози, – зазначає Мослі.

Експерт дійшов висновку, що вживання помідорів навіть у вигляді соусу для пасти гарантує, що ви зазнаєте більшого впливу лікопіну.

Але їсти їх сирими, як частину салату, теж дуже корисно, підкреслює Мослі. За його словами, споживання томатного салату може дати нам від 5 до 10 мг лікопіну, але в 100 г томатного соусу міститься близько 50 мг цього протиракового мікроелемента.

Джерело: Express