Врач Майкл Мосли в комментарии популярному британскому онлайн-изданию объяснил, в каком виде лучше всего употреблять помидоры, чтобы они превратились в средство защиты от рака груди и простаты.

Основатель диеты Fast 800 и сторонник диеты 5:2 заявил, что нам всем следует есть больше помидоров, особенно вареных, из-за их противораковых свойств.

Дело в том, что, по словам Мосли, помидоры полны противоракового антиоксиданта, известного как ликопин. А приготовление помидоров может помочь разрушить клеточные стенки ягоды, делая ликопин более доступным для нашего организма.

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— Есть некоторые убедительные доказательства, связывающие потребление помидоров, особенно вареных, со снижением риска рака простаты, — говорит эксперт.

Здесь Мосли ссылается на утверждение американского профессора Ричарда ван Бримена из Университета штата Орегон, который заявил, что ликопин как антиоксидант настолько мощный, что может помочь предотвратить рак на начальном этапе.

Мосли добавил, что за последние 20 лет было проведено довольно много исследований о том, обладает ли ликопин противораковыми свойствами.

Так, результаты одного из научных экспериментов показали, что у мужчин, которые ели больше всего ликопина в виде томатного соуса, томатной пасты и свежих помидоров, наблюдался самый низкий уровень заболеваемости раком простаты.

— Также были получены некоторые очень хорошие данные, которые позволяют предположить, что ликопин может помочь женщинам в профилактике рака молочной железы, — отмечает Мосли.

Эксперт пришел к выводу, что употребление помидоров даже в виде соуса для пасты гарантирует, что вы подвергнетесь большему воздействию ликопина.

Но есть их сырыми, как часть салата, тоже очень полезно, подчеркивает Мосли. По его словам, потребление томатного салата может дать нам от 5 до 10 мг ликопина, но в 100 г томатного соуса содержится около 50 мг этого противоракового микроэлемента.

Источник: Express