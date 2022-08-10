Заготовка помидоров на зиму продолжается. Но можно наслаждаться этими полезными овощами не только посредством консервации. Эксперт шоу На ножах на Новом канале Алекс Якутов поделился рецептом вяленых томатов. Так что вяленые томаты можно сделать за один день в домашних условиях.

Ингредиенты:

Помидоры сорта “сливка” – 2 кг

Сухой орегано – 50 г

Базилик – 150 г

Чеснок – 1 головка

Соль, перец, сахар – по вкусу

Сейчас смотрят

Приготовление:

Помидоры и базилик хорошо промываем. Чеснок очищаем от шелухи. Томаты разрезаем на половинки и выкладываем разрезом доверху в емкость на пергамент. Посыпаем солью, сахаром, сухим орегано и мелко нарезанным базиликом. Тоненько нарезаем чеснок и кладем на каждую половинку помидора. Разогреваем духовку до 100 градусов и ставим помидоры на 10 часов. Вялим при приоткрытой дверце.

Томаты получатся очень ароматными. Хранить их можно в сухом виде в банке или герметичном пакете. Можно залить помидоры растительным маслом, которому овощи отдадут свой неповторимый аромат.

Добавлять вяленые помидоры можно в суп, пасту, ризотто. Или можно подавать вместе с любимым сыром в качестве закуски.