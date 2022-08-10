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В’ялені томати за один день: покроковий рецепт

10 Серпня 2022, 14:36
Ганна Іваницька керівник відділу Здоров’я
В’ялені томати в домашніх умовах за один день
Джерело: Depositphotos

Заготовка помідорів на зиму триває. Але можна насолоджуватися цими корисними овочами не тільки у вигляді консервації. Експерт шоу На ножах, що на Новому каналі, Алекс Якутов поділився рецептом в’ялених томатів. Тож в’ялені томати можна зробити за один день в домашніх умовах.

Інгрідієнти:

  • Помідори сорту “сливка” – 2 кг
  • Сухий орегано – 50 г
  • Базилік – 150 г
  • Часник – 1 головка
  • Сіль, перець, цукор – за смаком

В’ялені томати в домашніх умовах за один день

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Приготування:

  1. Помідори та базилік добре промиваємо. Часник очищаємо він лушпиння.
  2. Томати розрізаємо на половинки й викладаємо розрізом доверху в посидину на пергамент.
  3. Посипаємо сіллю, цукром, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком.
  4. Тоненько нарізаємо часник і кладемо на кожну половинку помідора.
  5. Розігріваємо духовку до 100 градусів і ставимо помідори на 10 годин. В’ялимо при привідкритих дверцятах.

Томати вийдуть дуже ароматними. Зберігати їх можна у сухому вигляді в банці або герметичному пакеті. Можна залити помідори олією, якій овочі віддадуть свій неповторний аромат.

Додавати вялені помідори можна в суп, пасту, різото. Або з можна подавати разом із улюбленим сиром як закуску.

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Джерело
Новий канал
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Кулінарні рецепти Овочі
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