Заготовка помідорів на зиму триває. Але можна насолоджуватися цими корисними овочами не тільки у вигляді консервації. Експерт шоу На ножах, що на Новому каналі, Алекс Якутов поділився рецептом в’ялених томатів. Тож в’ялені томати можна зробити за один день в домашніх умовах.

Інгрідієнти:

Помідори сорту “сливка” – 2 кг

Сухий орегано – 50 г

Базилік – 150 г

Часник – 1 головка

Сіль, перець, цукор – за смаком

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Приготування:

Помідори та базилік добре промиваємо. Часник очищаємо він лушпиння. Томати розрізаємо на половинки й викладаємо розрізом доверху в посидину на пергамент. Посипаємо сіллю, цукром, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком. Тоненько нарізаємо часник і кладемо на кожну половинку помідора. Розігріваємо духовку до 100 градусів і ставимо помідори на 10 годин. В’ялимо при привідкритих дверцятах.

Томати вийдуть дуже ароматними. Зберігати їх можна у сухому вигляді в банці або герметичному пакеті. Можна залити помідори олією, якій овочі віддадуть свій неповторний аромат.

Додавати вялені помідори можна в суп, пасту, різото. Або з можна подавати разом із улюбленим сиром як закуску.