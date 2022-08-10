Заготовка помідорів на зиму триває. Але можна насолоджуватися цими корисними овочами не тільки у вигляді консервації. Експерт шоу На ножах, що на Новому каналі, Алекс Якутов поділився рецептом в’ялених томатів. Тож в’ялені томати можна зробити за один день в домашніх умовах.
Інгрідієнти:
- Помідори сорту “сливка” – 2 кг
- Сухий орегано – 50 г
- Базилік – 150 г
- Часник – 1 головка
- Сіль, перець, цукор – за смаком
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Приготування:
- Помідори та базилік добре промиваємо. Часник очищаємо він лушпиння.
- Томати розрізаємо на половинки й викладаємо розрізом доверху в посидину на пергамент.
- Посипаємо сіллю, цукром, сухим орегано та дрібно нарізаним базиліком.
- Тоненько нарізаємо часник і кладемо на кожну половинку помідора.
- Розігріваємо духовку до 100 градусів і ставимо помідори на 10 годин. В’ялимо при привідкритих дверцятах.
Томати вийдуть дуже ароматними. Зберігати їх можна у сухому вигляді в банці або герметичному пакеті. Можна залити помідори олією, якій овочі віддадуть свій неповторний аромат.
Додавати вялені помідори можна в суп, пасту, різото. Або з можна подавати разом із улюбленим сиром як закуску.