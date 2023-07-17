Літо – пора не лише збору врожаю городніх культур, а й період активної підготовки до зими.
Факти ICTV підготували для вас кілька смачних рецептів консервованих помідорів, які легко маринувати в домашніх умовах.
Солодкі мариновані помідори – рецепт
Інгредієнти:
- Помідори – 1.5-2 кг.
- Вода – 1.5 літри.
- Цукор – 200 г.
- Сіль – 1.5 ст.л.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Хрін – 1 листок.
- Кріп – 1 парасолька.
- Чорний перець – 5 горошин.
- Оцет 9% – 100 мл.
Приготування:
Спершу ретельно помийте та висушіть помідори. Щільно вкладіть томати у стерилізовані банки, залийте водою та залиште на 20 хвилин.
Злийте рідину в каструлю, додайте лавровий лист, кріп, хрін, перець, цукор та сіль. Проваріть маринад 5 хв та додайте оцет. Ретельно перемішайте рідину.
Обережно залийте помідори готовим маринадом, закрийте банки кришками, переверніть та залиште до повного охолодження.
Консервовані помідори – пікантний рецепт
Цей рецепт зробить помідори гостренькими та дуже смачними. Перець та часник додають томатам насичений та пікантний смак.
Вам знадобиться:
- Помідори – 1,5-2 кг.
- Сіль – 1-1,5 ст. л.
- Цукор – 2-3 ст. л..
- Оцтова есенція – 1-1,5 ч. л.
- Гострий перець – 2-3 шт.
- Часник – 5-7 зубчиків.
- Перець горошком – 5 шт.
- Листя смородини та листя хрону – на ваш смак.
Як готувати:
Помідори ретельно промити та висушити.
Листя хрону, смородини, парасольки кропу та стручки гострого перцю теж вимийте та укладіть на дно стерилізованої банки. Покладіть помідори в банку.
Обережно залийте банку окропом до самого горлечка та закрийте капроновою кришкою.
Через пів години злийте воду з банки в каструлю, додайте 1 ст. ложку солі, 2 ст. ложки цукру та доведіть розсіл до кипіння. Потім влийте в маринад 1 ч. ложку оцту.
Залийте помідори розсолом до самого верху та закатайте кришками. Тепер переверніть банки, накрийте їх ковдрою та залиште до повного охолодження.
Зберігати консервовані помідори можна на балконі чи в погребі.
Мариновані помідори – класичний рецепт
Інгредієнти:
- Помідори – 1.5 кг.
- Вода – 1.5 л.
- Цукор – 100 г.
- Сіль – 2 ст.л.
- Петрушка – 8 гілочок.
- Кріп – 8 парасольок.
- Оцет – 2 ст.л.
- Часник – 3 зубчики.
- Лавровий лист – 2 шт.
- Суха гвоздика – декілька горошин.
- Чорний перець – 10 горошин.
Приготування:
- Спершу простерилізуйте банки, а потім на дно викладіть половину петрушки, кропу та часнику. Додайте перець, гвоздику та лавровий лист.
- Щільно покладіть в банку чисті помідори.
- Зверху додайте залишки кропу, петрушки та часнику.
- Залийте банку окропом та залиште на 20 хв під кришкою.
- Через 20 хв злийте рідину в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Ретельно перемішайте розсіл.
- Доведіть розсіл до кипіння та знову залийте помідори у банці.
- Закрийте банки кришками, переверніть та залиште до повного охолодження.