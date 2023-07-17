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Їжа

Класичні, солодкі чи пікантні: як законсервувати помідори на зиму

17 Липня 2023, 17:49
Владислава Ткаченко редакторка стрічки
Помідори консервовані
Джерело: Unsplash

Літо – пора не лише збору врожаю городніх культур, а й період активної підготовки до зими.

Факти ICTV підготували для вас кілька смачних рецептів консервованих помідорів, які легко маринувати в домашніх умовах.

Солодкі мариновані помідори – рецепт

Інгредієнти:

  • Помідори – 1.5-2 кг.
  • Вода – 1.5 літри.
  • Цукор – 200 г.
  • Сіль – 1.5 ст.л.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Хрін – 1 листок.
  • Кріп – 1 парасолька.
  • Чорний перець – 5 горошин.
  • Оцет 9% – 100 мл.

Приготування:

Спершу ретельно помийте та висушіть помідори. Щільно вкладіть томати у стерилізовані банки, залийте водою та залиште на 20 хвилин.

Злийте рідину в каструлю, додайте лавровий лист, кріп, хрін, перець, цукор та сіль. Проваріть маринад 5 хв та додайте оцет. Ретельно перемішайте рідину.

Обережно залийте помідори готовим маринадом, закрийте банки кришками, переверніть та залиште до повного охолодження.

Консервовані помідори – пікантний рецепт

Цей рецепт зробить помідори гостренькими та дуже смачними. Перець та часник додають томатам насичений та пікантний смак.

Вам знадобиться:

  • Помідори – 1,5-2 кг.
  • Сіль – 1-1,5 ст. л.
  • Цукор – 2-3 ст. л..
  • Оцтова есенція – 1-1,5 ч. л.
  • Гострий перець – 2-3 шт.
  • Часник – 5-7 зубчиків.
  • Перець горошком – 5 шт.
  • Листя смородини та листя хрону – на ваш смак.

Як готувати:

Помідори ретельно промити та висушити.

Листя хрону, смородини, парасольки кропу та стручки гострого перцю теж вимийте та укладіть на дно стерилізованої банки. Покладіть помідори в банку.

Обережно залийте банку окропом до самого горлечка та закрийте капроновою кришкою.

Через пів години злийте воду з банки в каструлю, додайте 1 ст. ложку солі, 2 ст. ложки цукру та доведіть розсіл до кипіння. Потім влийте в маринад 1 ч. ложку оцту.

Залийте помідори розсолом до самого верху та закатайте кришками. Тепер переверніть банки, накрийте їх ковдрою та залиште до повного охолодження.

Зберігати консервовані помідори можна на балконі чи в погребі.

Мариновані помідори – класичний рецепт

Інгредієнти:

  • Помідори – 1.5 кг.
  • Вода – 1.5 л.
  • Цукор – 100 г.
  • Сіль – 2 ст.л.
  • Петрушка – 8 гілочок.
  • Кріп – 8 парасольок.
  • Оцет – 2 ст.л.
  • Часник – 3 зубчики.
  • Лавровий лист – 2 шт.
  • Суха гвоздика – декілька горошин.
  • Чорний перець – 10 горошин.

Приготування:

  1. Спершу простерилізуйте банки, а потім на дно викладіть половину петрушки, кропу та часнику. Додайте перець, гвоздику та лавровий лист.
  2. Щільно покладіть в банку чисті помідори.
  3. Зверху додайте залишки кропу, петрушки та часнику.
  4. Залийте банку окропом та залиште на 20 хв під кришкою.
  5. Через 20 хв злийте рідину в каструлю, додайте цукор, сіль та оцет. Ретельно перемішайте розсіл.
  6. Доведіть розсіл до кипіння та знову залийте помідори у банці.
  7. Закрийте банки кришками, переверніть та залиште до повного охолодження.
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