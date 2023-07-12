Спершу ретельно помийте огірки та залийте їх холодною водою на 4 год, періодично змінюючи рідину.

Поки огірки відкисають, помийте та простерилізуйте кришки й банки зручним способом. На дно літрових банок викладіть кілька горошинок чорного та духмяного перцю та 3-5 зубчиків часнику.

Тим часом приготуйте маринад: для цього у велику каструлю влийте сім склянок води, доведіть до кипіння та всипте цукор і сіль.

Додайте до маринаду кетчуп чилі та проваріть на невеликому вогні, помішуючи ложкою, близько 3-5 хв. Коли цукор та сіль розчиняться, зніміть каструлю з вогню та влийте оцет. Ретельно перемішайте маринад.

Заповніть банки огірками, намагайтеся робити так, щоб вони щільно прилягали один до одного. Залийте огірки гарячим маринадом, закрийте банки кришками та загорніть ковдрою.

Залиште огірки з кетчупом чилі до повного охолодження, а потім переставте на балкон чи в погріб.