Якщо ви любите пікантні страви, можете спробувати рецепт гострих кабачків. Така закуска чудово підійде до святкового столу в будь-яку пору року. Особливо оцінять гості та домашні таку закуску в зимовий період, адже сезон кабачків уже минув, а овочевих страв, зазвичай, хочеться незалежно від пори року. Як приготувати кабачки з кетчупом чилі – читайте в матеріалі.

Кабачки з кетчупом чилі: рецепт покроково

Інгредієнти:

1 кг кабачків;

пучок зелені;

5 ст. л. кетчупу чилі;

600 мл води;

50 мл оцту;

4 лаврових листки;

8 горошин перцю;

4 гвоздики;

голівка часнику;

30 г солі;

50 г цукру.

Спосіб приготування: