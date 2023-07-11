Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Їжа

Кабачки з кетчупом чилі: рецепт пікантної консервації в домашніх умовах

11 Липня 2023, 18:46
Анна Голішевська редакторка стрічки
Кабачки
Джерело: Unsplash

Якщо ви любите пікантні страви, можете спробувати рецепт гострих кабачків. Така закуска чудово підійде до святкового столу в будь-яку пору року. Особливо оцінять гості та домашні таку закуску в зимовий період, адже сезон кабачків уже минув, а овочевих страв, зазвичай, хочеться незалежно від пори року. Як приготувати кабачки з кетчупом чилі – читайте в матеріалі.

Кабачки з кетчупом чилі: рецепт покроково

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків;
  • пучок зелені;
  • 5 ст. л. кетчупу чилі;
  • 600 мл води;
  • 50 мл оцту;
  • 4 лаврових листки;
  • 8 горошин перцю;
  • 4 гвоздики;
  • голівка часнику;
  • 30 г солі;
  • 50 г цукру.

Спосіб приготування:

  1. Банки помийте, простерилізуйте зручним вам способом, висушіть.
  2. Кришки одразу прокип’ятіть хвилин п’ять, потім теж просушіть.
  3. Зелень вимийте і просушіть. Покладіть її на дно стерильних банок, поряд із лавровим листям.
  4. Кабачки помийте, витріть насухо і наріжте кружечками приблизно в п’ять міліметрів товщиною.
  5. Щільно укладіть їх у скляну тару. Покладіть по кілька горошин перцю, гвоздику і зубчики часнику.
  6. У невелику каструлю покладіть гострий кетчуп чилі, цукровий пісок і велику кухонну сіль.
  7. Залийте все це водою, розмішайте і поставте на середній нагрів.
  8. Далі вилийте оцет, розмішайте і зніміть з плити.
  9. Наповніть гарячою водою баночки до країв.
  10. Візьміть широку каструлю та покладіть на дно тканину. Зверху поставте баночки з кабачками в кетчупі. Прикрийте кришками, але сильно не закручуйте.
  11. Налийте воду в банки й увімкніть плиту. Після закипання стерилізуйте 10 хвилин.
  12. Закрутіть герметично кришки, поставте все на підлогу дном вгору і прикрийте ковдрою до остигання. Після цього поставте банки в підвал або холодильник.
Читайте також:
ОгіркиОгірки по-фінськи на зиму: рецепт смачної консервації в домашніх умовах

Теги
Кулінарні рецепти Рецепт Рецепти
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь