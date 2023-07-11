Якщо ви любите пікантні страви, можете спробувати рецепт гострих кабачків. Така закуска чудово підійде до святкового столу в будь-яку пору року. Особливо оцінять гості та домашні таку закуску в зимовий період, адже сезон кабачків уже минув, а овочевих страв, зазвичай, хочеться незалежно від пори року. Як приготувати кабачки з кетчупом чилі – читайте в матеріалі.
Кабачки з кетчупом чилі: рецепт покроково
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків;
- пучок зелені;
- 5 ст. л. кетчупу чилі;
- 600 мл води;
- 50 мл оцту;
- 4 лаврових листки;
- 8 горошин перцю;
- 4 гвоздики;
- голівка часнику;
- 30 г солі;
- 50 г цукру.
Спосіб приготування:
- Банки помийте, простерилізуйте зручним вам способом, висушіть.
- Кришки одразу прокип’ятіть хвилин п’ять, потім теж просушіть.
- Зелень вимийте і просушіть. Покладіть її на дно стерильних банок, поряд із лавровим листям.
- Кабачки помийте, витріть насухо і наріжте кружечками приблизно в п’ять міліметрів товщиною.
- Щільно укладіть їх у скляну тару. Покладіть по кілька горошин перцю, гвоздику і зубчики часнику.
- У невелику каструлю покладіть гострий кетчуп чилі, цукровий пісок і велику кухонну сіль.
- Залийте все це водою, розмішайте і поставте на середній нагрів.
- Далі вилийте оцет, розмішайте і зніміть з плити.
- Наповніть гарячою водою баночки до країв.
- Візьміть широку каструлю та покладіть на дно тканину. Зверху поставте баночки з кабачками в кетчупі. Прикрийте кришками, але сильно не закручуйте.
- Налийте воду в банки й увімкніть плиту. Після закипання стерилізуйте 10 хвилин.
- Закрутіть герметично кришки, поставте все на підлогу дном вгору і прикрийте ковдрою до остигання. Після цього поставте банки в підвал або холодильник.