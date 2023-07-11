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Еда

Кабачки с кетчупом чили: рецепт пикантной консервации в домашних условиях

11 июля 2023, 18:46
Анна Голишевская редактор ленты
Кабачки
Источник: Unsplash

Если вы любите пикантные блюда, можете попробовать острые кабачки. Такая закуска отлично подойдет к любому столу в любое время года. Особенно оценят такую закуску в зимний период, ведь сезон кабачков уже прошел, а овощных блюд обычно хочется независимо от времени года. Как приготовить кабачки с кетчупом чили – читайте в материале.

Кабачки с кетчупом чили: рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 1 кг кабачков;
  • пучок зелени;
  • 5 ст. л. кетчупа чили;
  • 600 мл воды;
  • 50 мл уксуса;
  • 4 лавровых листа;
  • 8 горошин перца;
  • 4 гвоздики;
  • головка чеснока;
  • 30 г соли;
  • 50 г сахара.

Способ приготовления:

  1. Банки помойте, простерилизуйте удобным для вас способом, высушите.
  2. Крышки сразу прокипятите минут пять, затем тоже просушите.
  3. Зелень вымойте и просушите. Положите ее на дно стерильных банок, рядом с лавровыми листьями.
  4. Кабачки помойте, вытрите насухо и нарежьте кружочками примерно в пять миллиметров толщиной.
  5. Плотно уложите их в стеклянную тару. Уложите по несколько горошин перца, гвоздику и зубчики чеснока.
  6. В небольшую кастрюлю положите острый кетчуп чили, сахарный песок и большую поваренную соль.
  7. Залейте все это водой, помешайте и поставьте на средний нагрев.
  8. Далее вылейте уксус, размешайте и снимите с плиты.
  9. Наполните горячей водой баночки до краев.
  10. Возьмите широкую кастрюлю и положите на дно ткань. Сверху поставьте баночки с кабачками в кетчупе. Прикройте крышками, но сильно не закручивайте.
  11. Налейте воду в банки и включите плиту. После закипания стерилизуйте 10 минут.
  12. Закрутите герметично крышки, поставьте все на пол дном вверх и прикройте одеялом до остывания. После этого поставьте банки в подвал или в холодильник.
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