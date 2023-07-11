Если вы любите пикантные блюда, можете попробовать острые кабачки. Такая закуска отлично подойдет к любому столу в любое время года. Особенно оценят такую закуску в зимний период, ведь сезон кабачков уже прошел, а овощных блюд обычно хочется независимо от времени года. Как приготовить кабачки с кетчупом чили – читайте в материале.
Кабачки с кетчупом чили: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 1 кг кабачков;
- пучок зелени;
- 5 ст. л. кетчупа чили;
- 600 мл воды;
- 50 мл уксуса;
- 4 лавровых листа;
- 8 горошин перца;
- 4 гвоздики;
- головка чеснока;
- 30 г соли;
- 50 г сахара.
Способ приготовления:
- Банки помойте, простерилизуйте удобным для вас способом, высушите.
- Крышки сразу прокипятите минут пять, затем тоже просушите.
- Зелень вымойте и просушите. Положите ее на дно стерильных банок, рядом с лавровыми листьями.
- Кабачки помойте, вытрите насухо и нарежьте кружочками примерно в пять миллиметров толщиной.
- Плотно уложите их в стеклянную тару. Уложите по несколько горошин перца, гвоздику и зубчики чеснока.
- В небольшую кастрюлю положите острый кетчуп чили, сахарный песок и большую поваренную соль.
- Залейте все это водой, помешайте и поставьте на средний нагрев.
- Далее вылейте уксус, размешайте и снимите с плиты.
- Наполните горячей водой баночки до краев.
- Возьмите широкую кастрюлю и положите на дно ткань. Сверху поставьте баночки с кабачками в кетчупе. Прикройте крышками, но сильно не закручивайте.
- Налейте воду в банки и включите плиту. После закипания стерилизуйте 10 минут.
- Закрутите герметично крышки, поставьте все на пол дном вверх и прикройте одеялом до остывания. После этого поставьте банки в подвал или в холодильник.