Если вы любите пикантные блюда, можете попробовать острые кабачки. Такая закуска отлично подойдет к любому столу в любое время года. Особенно оценят такую закуску в зимний период, ведь сезон кабачков уже прошел, а овощных блюд обычно хочется независимо от времени года. Как приготовить кабачки с кетчупом чили – читайте в материале.

Кабачки с кетчупом чили: рецепт пошагово

Ингредиенты:

1 кг кабачков;

пучок зелени;

5 ст. л. кетчупа чили;

600 мл воды;

50 мл уксуса;

4 лавровых листа;

8 горошин перца;

4 гвоздики;

головка чеснока;

30 г соли;

50 г сахара.

Способ приготовления: