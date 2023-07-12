Огурцы с кетчупом чили — пикантный вариант овощной заготовки на зиму. Огурцы в этом рецепте получаются очень хрустящими и вкусными, а приготовить их смогут даже молодые хозяйки.

Как закрыть огурцы с кетчупом чили на зиму — читайте в нашем материале.

Что понадобится

Ингредиенты на 5 литровых банок:

огурцы — 2,5 кг;

вода — 1 750 мл;

сахар — 250 г;

уксус 9% — 250 мл;

соль — 2 ст. л;

кетчуп чили — 6-8 ст. л;

черный перец — 10 горошин;

душистый перец — 5 горошин;

чеснок.

Как готовить

Сначала тщательно помойте огурцы и залейте их холодной водой на 4 ч, периодически меняя жидкость.

Пока огурцы откисают, помойте и простерилизуйте крышки и банки удобным способом. В дно литровых банок выложите несколько горошинок черно-душистого перца и 3-5 зубчиков чеснока.

Тем временем приготовьте маринад: в большую кастрюлю влейте семь стаканов воды, доведите до кипения и всыпьте сахар и соль.

Добавьте к маринаду кетчуп чили и проварите на небольшом огне, помешивая ложкой, около 3-5 мин. Когда сахар и соль растворятся, снимите кастрюлю с огня и влейте уксус. Тщательно перемешайте маринад.

Заполните банки огурцами, старайтесь делать так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Залейте огурцы горячим маринадом, закройте банки крышками и заверните одеялом.

Оставьте огурцы с кетчупом чили до полного остывания, а затем переставьте на балкон или в погреб.